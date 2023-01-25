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Испания
25 января 2023, 15:36 | Обновлено 25 января 2023, 15:44
840
2

Браим Диас принял решение о смене гражданства

Уроженец Малаги не хочет быть испанцем

25 января 2023, 15:36 | Обновлено 25 января 2023, 15:44
840
2
Браим Диас принял решение о смене гражданства
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

23-летний полузащитник Браим Диас, который в настоящий момент защищает цвета итальянского «Милана», будучи арендованным у мадридского «Реал», намерен изменить свою национальную принадлежность. Он принял решение о продолжении карьеры на уровне национальных команд в рядах сборной Марокко. Сообщается, что в лагере марокканской команды Диас появится уже в марте этого года, когда она впервые соберется после ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее Браим Диас выступал за различные сборные Испании – U-17, U-19 и U-21. Однако на его счету лишь одна игра в форме национальной сборной Испании.

Сборная Марокко, напомним, на чемпионате мира 2022 года, который проходил в Катаре, заняла четвертое место.

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Браим Диас сборная Марокко по футболу сборная Испании по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Тарік1994
Єдине, що треба було це робити до ЧС)
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+2
OKs100
Понял, что сборная Испании ближайшие 10 лет ни на что не сможет претендовать в отличии от Марокко.
Ответить
-1
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