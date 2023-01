Браим Диас принял решение о смене гражданства

23-летний полузащитник Браим Диас, который в настоящий момент защищает цвета итальянского «Милана», будучи арендованным у мадридского «Реал», намерен изменить свою национальную принадлежность. Он принял решение о продолжении карьеры на уровне национальных команд в рядах сборной Марокко. Сообщается, что в лагере марокканской команды Диас появится уже в марте этого года, когда она впервые соберется после ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее Браим Диас выступал за различные сборные Испании – U-17, U-19 и U-21. Однако на его счету лишь одна игра в форме национальной сборной Испании.

Сборная Марокко, напомним, на чемпионате мира 2022 года, который проходил в Катаре, заняла четвертое место.

A 99,99% @BrahimDiaz11 (Prêt @realmadrid to @acmilan juin 2023) sera présent lors du prochain rassemblement EN Maroc du 20 au 28 mars prochain vs @COLOMBIAFUTBO et un second adversaire sud-américain pic.twitter.com/oLPv3zBdWo