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Италия
11 января 2023, 12:47 | Обновлено 11 января 2023, 12:48
742
0

Милан решил выкупить у Реала испанского хавбека

Браим Диас останется в «Милане»

11 января 2023, 12:47 | Обновлено 11 января 2023, 12:48
742
0
Милан решил выкупить у Реала испанского хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

«Милан» принял решение выкупить у «Реала» испанского полузащитника Браима Диаса. Сейчас он выступает за «россонери» на правах 2-летней аренды с правом выкупа за 22 миллиона евро. В свою очередь у «Реала» есть опция контрвыкупа за 30 миллионов евро.

Нынешняя 2-летняя аренда – уже вторая для Диаса в «Милане». Суммарно он выступает за «россонери» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего хавбека 4 гола и 2 ассиста в 19 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Милан Браим Диас Реал Мадрид трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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