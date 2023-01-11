Милан решил выкупить у Реала испанского хавбека

«Милан» принял решение выкупить у «Реала» испанского полузащитника Браима Диаса. Сейчас он выступает за «россонери» на правах 2-летней аренды с правом выкупа за 22 миллиона евро. В свою очередь у «Реала» есть опция контрвыкупа за 30 миллионов евро.

Нынешняя 2-летняя аренда – уже вторая для Диаса в «Милане». Суммарно он выступает за «россонери» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего хавбека 4 гола и 2 ассиста в 19 матчах за «Милан» во всех турнирах.