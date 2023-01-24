Очень мало. Брайтон предложил за Матвиенко 11 миллионов евро
Вряд ли «Шахтер» согласится с такими цифрами
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Брайтон» не просто интересуется защитником «Шахтера» Николаем Матвиенко, а уже сделал первое предложение.
Правда, за 26-летнего игрока клуб АПЛ дает 11 миллионов евро, что очень далеко от требований «Шахтера».
Сообщается, что украинский клуб оценивает одного из лидеров в 30 миллионов евро. Ранее была информация о цифре 25 миллионов евро.
Контракт Матвиенко завершается летом 2025 года, поэтому «Шахтер» может не торопиться с продажей. В СМИ сообщали, что Николай уже согласовал личный контракт с клубом АПЛ и ждет финал переговоров.
В услугах Матвиенко заинтересован экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который хочет переманить в «Брайтон» не только Николая, но и хавбека Артема Бондаренко.
Understand Brighton made an opening bid for Mykola Matvienko — it’s close to €11m but it’s still far from Shakhtar Donetsk expectation. 🚨🔵 #BHAFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023
Shakhtar want €30m fee to sell the Ukrainian centre back in January. pic.twitter.com/iv0N7awH3B
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