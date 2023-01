Очень мало. Брайтон предложил за Матвиенко 11 миллионов евро

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Брайтон» не просто интересуется защитником «Шахтера» Николаем Матвиенко, а уже сделал первое предложение.

Правда, за 26-летнего игрока клуб АПЛ дает 11 миллионов евро, что очень далеко от требований «Шахтера».

Сообщается, что украинский клуб оценивает одного из лидеров в 30 миллионов евро. Ранее была информация о цифре 25 миллионов евро.

Контракт Матвиенко завершается летом 2025 года, поэтому «Шахтер» может не торопиться с продажей. В СМИ сообщали, что Николай уже согласовал личный контракт с клубом АПЛ и ждет финал переговоров.

В услугах Матвиенко заинтересован экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который хочет переманить в «Брайтон» не только Николая, но и хавбека Артема Бондаренко.

