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  4. Очень мало. Брайтон предложил за Матвиенко 11 миллионов евро
Англия
24 января 2023, 21:05 | Обновлено 24 января 2023, 21:21
2389
8

Очень мало. Брайтон предложил за Матвиенко 11 миллионов евро

Вряд ли «Шахтер» согласится с такими цифрами

24 января 2023, 21:05 | Обновлено 24 января 2023, 21:21
2389
8
Очень мало. Брайтон предложил за Матвиенко 11 миллионов евро
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Брайтон» не просто интересуется защитником «Шахтера» Николаем Матвиенко, а уже сделал первое предложение.

Правда, за 26-летнего игрока клуб АПЛ дает 11 миллионов евро, что очень далеко от требований «Шахтера».

Сообщается, что украинский клуб оценивает одного из лидеров в 30 миллионов евро. Ранее была информация о цифре 25 миллионов евро.

Контракт Матвиенко завершается летом 2025 года, поэтому «Шахтер» может не торопиться с продажей. В СМИ сообщали, что Николай уже согласовал личный контракт с клубом АПЛ и ждет финал переговоров.

В услугах Матвиенко заинтересован экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который хочет переманить в «Брайтон» не только Николая, но и хавбека Артема Бондаренко.

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Источник Фабрицио Романо
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Simar
Циганков 2 намечается
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0
ALKOSruLKA
на 15-17 зійдуться
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0
Dnipro87
Менше ніж за 100 не віддавайте 
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0
AK.228
21
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0
Gargantua
разве что если де Дзерби получит откат не меньше 30%
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0
Алексей
Больше за Матвиенко не дадут это факт 
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0
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