Сказка чеха закончилась. Циципас уверенно вышел в полуфинал Аus Open 2023

Греческий теннисист Стефанос Циципас (ATP 3) в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису уверенно обыграл Иржи Легечку (Чехия, ATP 71) в трех сетах за 2 часа и 19 минут.

Australian Open 2023. 1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция) [3] – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 7:6 (7:2), 6:4

В этом поединке Циципас спас все 8 брейк-поинтов и ни разу не отдал чеху свою подачу. Легечка провел неплохой для себя турнир – он обыграл Борну Чорича, Кристофера Юбэнкса, Кэмерона Норри и Феликса Оже-Альяссима.

В 1/2 финала Стефанос сыграет с Кареном Хачановым из рф.

