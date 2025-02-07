Сенсационный вылет пятого сеяного. Известны четвертьфиналисты в Роттердаме
Хольгер Руне вылетел от Педро Мартинеса, Карлос Алькарас и Стефанос Циципас идут дальше
6 февраля на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) завершились все матчи 1/8 финала.
Первый сеяный Карлос Алькарас в двух сетах разгромил Андреа Вавассори.
Следующим соперником испанца будет Педро Мартинес, который сенсационно выбил Хольгера Руне – пятого номера посева.
Третья ракетка турнира Алекс де Минаур прошел Якуба Меншика. В четвертьфинале австралиец встретится с Даниэлем Альтмайером. Немец выиграл у Артура Фиса.
Еще два четвертьфинальных противостояния: Андрей Рублев vs Хуберт Хуркач, Стефанос Циципас vs Маттиа Беллуччи.
АТР 500 Роттердам. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Педро Мартинес
Андрей Рублев [4] – Хуберт Хуркач [8]
Нижняя часть сетки
Даниэль Альтмайер [LL] – Алекс де Минаур [3]
Стефанос Циципас [6] – Маттиа Беллуччи [Q]
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