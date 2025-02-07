Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсационный вылет пятого сеяного. Известны четвертьфиналисты в Роттердаме
ATP
07 февраля 2025, 03:33 | Обновлено 07 февраля 2025, 03:35
153
0

Сенсационный вылет пятого сеяного. Известны четвертьфиналисты в Роттердаме

Хольгер Руне вылетел от Педро Мартинеса, Карлос Алькарас и Стефанос Циципас идут дальше

07 февраля 2025, 03:33 | Обновлено 07 февраля 2025, 03:35
153
0
Сенсационный вылет пятого сеяного. Известны четвертьфиналисты в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

6 февраля на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) завершились все матчи 1/8 финала.

Первый сеяный Карлос Алькарас в двух сетах разгромил Андреа Вавассори.

Следующим соперником испанца будет Педро Мартинес, который сенсационно выбил Хольгера Руне – пятого номера посева.

Третья ракетка турнира Алекс де Минаур прошел Якуба Меншика. В четвертьфинале австралиец встретится с Даниэлем Альтмайером. Немец выиграл у Артура Фиса.

Еще два четвертьфинальных противостояния: Андрей Рублев vs Хуберт Хуркач, Стефанос Циципас vs Маттиа Беллуччи.

АТР 500 Роттердам. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Педро Мартинес
Андрей Рублев [4] – Хуберт Хуркач [8]

Нижняя часть сетки

Даниэль Альтмайер [LL] – Алекс де Минаур [3]
Стефанос Циципас [6] – Маттиа Беллуччи [Q]

По теме:
Игровой день в Роттердаме: Медведев опозорился, два отказа топ-теннисистов
Алькарасу пришлось попотеть. Сонего и Руне выдали яркий матч в Роттердаме
Что себе позволяет Медведев? Как Вавринка в Роттердаме дал бой 5-й ракетке
Карлос Алькарас (теннисист) Педро Мартинес Андрей Рублев Хуберт Хуркач Даниэль Альтмайер Алекс де Минаур Стефанос Циципас ATP Роттердам Хольгер Руне
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри
Бокс | 06 февраля 2025, 14:45 4
ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри
ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри

Важные новости бокса на канале Уса Вусика

Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Теннис | 06 февраля 2025, 06:01 0
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби
Минус нейтралки и Бадоса. Определены все пары 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Рыбакина vs Жабер, Вондроушова vs Бенчич, Фернандес vs Крюгер, Линетт vs Носкова

Стали известны полуфинальные пары турнира WTA 500 в Абу-Даби
Теннис | 07.02.2025, 02:34
Стали известны полуфинальные пары турнира WTA 500 в Абу-Даби
Стали известны полуфинальные пары турнира WTA 500 в Абу-Даби
Первая победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж
Футбол | 06.02.2025, 19:32
Первая победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж
Первая победа Бущана. Аль-Шабаб дома разгромил Аль-Халидж
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Другие виды | 06.02.2025, 09:59
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
Александр УСИК: «Я не буду просить деньги. Однажды я отказался от...»
05.02.2025, 13:03
Бокс
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 9
Бокс
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
Переговоры продолжаются. Два игрока сборной Украины могут сменить клуб
05.02.2025, 18:59 23
Футбол
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 84
Футбол
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
Анчелотти шокировал Лунина решением относительно его игры в Кубке Испании
05.02.2025, 19:18 23
Футбол
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
05.02.2025, 11:26 10
Теннис
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
ФОТО. Игрок сборной Украины продаёт Mercedes. Машина – в Киеве
05.02.2025, 01:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем