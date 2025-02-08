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  4. Хуркач отправил домой Рублева. Известны полуфиналисты турнира в Роттердаме
ATP
08 февраля 2025, 02:29 |
57
0

Хуркач отправил домой Рублева. Известны полуфиналисты турнира в Роттердаме

Хуберт справился с Андреем и далее сыграет против Алькараса, который выбил Мартинеса

08 февраля 2025, 02:29 |
57
0
Хуркач отправил домой Рублева. Известны полуфиналисты турнира в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

8 февраля состоялись матчи 1/4 финала на турнире АТР 500 в Роттердаме, Нидерланды.

Первый сеяный Карлос Алькарас разгромил Педро Мартинеса. Для испанца это будет четвертый полуфинал на крытом харде, он будет бороться за первый финал на индуре.

Следующим соперником Карлитоса будет Хуберт Хуркач. Поляк отправил домой Андрея Рублева. Хуркач вышел в первый полуфинал на уровне АТР с июня 2024 года.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Алекс де Минаур и квалифаер Маттиа Беллуччи. Австралиец одолел Даниэля Альтмайера, а итальянец справился со Стефаносом Циципасом.

АТР 500 Роттердам. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Педро Мартинес – 6:2, 6:1
Андрей Рублев [4] – Хуберт Хуркач [8] – 7:6 (7:5), 3:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Даниэль Альтмайер [LL] – Алекс де Минаур [3] – 1:6, 4:6
Стефанос Циципас [6] – Маттиа Беллуччи [Q] – 4:6, 2:6

АТР 500 Роттердам. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Хуберт Хуркач [8]
Алекс де Минаур [3] – Маттиа Беллуччи [Q]

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ATP Роттердам Карлос Алькарас (теннисист) Педро Мартинес Андрей Рублев Хуберт Хуркач Даниэль Альтмайер Алекс де Минаур Стефанос Циципас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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