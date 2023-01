ВИДЕО. Ярмоленко забил 5-й гол за Аль-Айн в сезоне 2022/23

Украинский полузащитник футбольного клуба «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко отличился в матче 13-го тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Батаи».

Украинец забил гол на 34-й минуте встречи, тем самым удвоив преимущество своей команды. Отметим, что главным тренером «Аль-Айна» является украинский специалист Сергей Ребров.

Для Ярмоленко это 5-й гол в сезоне 2022/23. Также на его счету 3 ассиста.

Here’s Yarmolenko’s simple finish for his 5th goal of the season in UAE 🇦🇪🇺🇦⚽️ pic.twitter.com/g6P6598rbx