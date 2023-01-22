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22 января 2023, 19:11 | Обновлено 22 января 2023, 19:21
2490
0

ВИДЕО. Ярмоленко забил 5-й гол за Аль-Айн в сезоне 2022/23

Украинец отметился в воротах «Аль-Батаи»

22 января 2023, 19:11 | Обновлено 22 января 2023, 19:21
2490
0
ВИДЕО. Ярмоленко забил 5-й гол за Аль-Айн в сезоне 2022/23
Instagram. Андрей Ярмоленко

Украинский полузащитник футбольного клуба «Аль-Айн» Андрей Ярмоленко отличился в матче 13-го тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Батаи».

Украинец забил гол на 34-й минуте встречи, тем самым удвоив преимущество своей команды. Отметим, что главным тренером «Аль-Айна» является украинский специалист Сергей Ребров.

Для Ярмоленко это 5-й гол в сезоне 2022/23. Также на его счету 3 ассиста.

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видео Андрей Ярмоленко Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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