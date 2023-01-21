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Australian Open
21 января 2023, 14:46 | Обновлено 21 января 2023, 14:47
201
0

ВИДЕО. Экс-четвертая ракетка мира завершила карьеру на Australian Open

38-летняя Саманта Стосур сыграла последний матч

21 января 2023, 14:46 | Обновлено 21 января 2023, 14:47
201
0
ВИДЕО. Экс-четвертая ракетка мира завершила карьеру на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Саманта Стосур

Бывшая четвертая ракетка мира в одиночке и экс-лидер парного рейтинга Саманта Стосур завершила профессиональную карьеру.

38-летняя австралийка сыграла прощальный матч в миксте на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге она в дуэте с соотечественником Мэттью Эбденом проиграла тандему Деми Схюрс / Никола Мектич (Нидерланды / Хорватия).

Australian Open. Первый круг микста
Саманта Стосур / Мэттью Эбден – Деми Схюрс / Никола Мектич – 6:4, 3:6, 6-10

Отметим, что в одиночном разряде особых успехов Саманта на домашнем мейджоре не добилась (два выхода в четвертый круг), но были победы в парном разряде и миксте.

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Саманта Стосур Мэттью Эбден Деми Схюрс Никола Мектич Australian Open 2023
Источник Twitter
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