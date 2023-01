ВИДЕО. Экс-четвертая ракетка мира завершила карьеру на Australian Open

Бывшая четвертая ракетка мира в одиночке и экс-лидер парного рейтинга Саманта Стосур завершила профессиональную карьеру.

38-летняя австралийка сыграла прощальный матч в миксте на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге она в дуэте с соотечественником Мэттью Эбденом проиграла тандему Деми Схюрс / Никола Мектич (Нидерланды / Хорватия).

Australian Open. Первый круг микста

Саманта Стосур / Мэттью Эбден – Деми Схюрс / Никола Мектич – 6:4, 3:6, 6-10

Отметим, что в одиночном разряде особых успехов Саманта на домашнем мейджоре не добилась (два выхода в четвертый круг), но были победы в парном разряде и миксте.

An emotional farewell 🇦🇺



Thank you, @bambamsam30 💙 pic.twitter.com/bgWQxbO3ea