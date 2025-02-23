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23 февраля 2025, 02:16 |
208
1

ФОТО. Зачем футболисты Шахтера надели оранжевые косметические маски?

Вышло креативно

23 февраля 2025, 02:16 |
208
1
ФОТО. Зачем футболисты Шахтера надели оранжевые косметические маски?
Instagram. Георгий Судаков

В соцсетях донецкого «Шахтера» появились веселые фотографии практически всех футболистов в оранжевых масках для лица.

Также об этом рассказывал Георгий Судаков в своих сторис.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Под фотографиями команда оставила цитату из популярного фильма 2012 года «Темный рыцарь возвращается»:

«Не важно, кто мы есть, важно, какой у нас план. Никто не обращал на нас внимание, пока мы не надели маски».

Как оказалось, это была реклама мужской косметической линии от партнера команды «L'Oreal».

Один из болельщиков пошутил под публикацией: «Надеюсь, это не одна и та же маска 😂».

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фото lifestyle Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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