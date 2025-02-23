ФОТО. Зачем футболисты Шахтера надели оранжевые косметические маски?

В соцсетях донецкого «Шахтера» появились веселые фотографии практически всех футболистов в оранжевых масках для лица.

Также об этом рассказывал Георгий Судаков в своих сторис.

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Под фотографиями команда оставила цитату из популярного фильма 2012 года «Темный рыцарь возвращается»:

«Не важно, кто мы есть, важно, какой у нас план. Никто не обращал на нас внимание, пока мы не надели маски».

Как оказалось, это была реклама мужской косметической линии от партнера команды «L'Oreal».

Один из болельщиков пошутил под публикацией: «Надеюсь, это не одна и та же маска 😂».