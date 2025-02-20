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Англия
20 февраля 2025, 19:19 |
171
0

Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Манчестер Сити – Ливерпуль

23 февраля в 18:30 пройдет матч чемпионата Англии

20 февраля 2025, 19:19 |
171
0
Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Манчестер Сити – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Ливерпуль

В воскресенье, 23 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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