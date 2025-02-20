Англия20 февраля 2025, 19:19 |
171
0
Где смотреть онлайн суперматч АПЛ Манчестер Сити – Ливерпуль
23 февраля в 18:30 пройдет матч чемпионата Англии
20 февраля 2025, 19:19 |
171
0
В воскресенье, 23 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 20 февраля 2025, 03:59 2
Таусон – Носкова, Мухова – Кырстя, Рыбакина – Кенин, Андреева – Свентек
Футбол | 20 февраля 2025, 06:23 15
В топ-матче Реал с хет-триком Килиана Мбаппе переиграл Ман Сити
Футбол | 20.02.2025, 17:14
Биатлон | 20.02.2025, 17:40
Футбол | 20.02.2025, 18:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.02.2025, 07:35 1
18.02.2025, 16:37 2
19.02.2025, 00:02 44
18.02.2025, 19:05 15
19.02.2025, 00:40 2
19.02.2025, 08:26 2
19.02.2025, 22:19
19.02.2025, 08:42