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  4. Надежда Киченок вслед за Костюк покинула парный турнир в Катаре
WTA
10 февраля 2025, 20:57 |
179
1

Надежда Киченок вслед за Костюк покинула парный турнир в Катаре

Надежда вместе с Лейлой Фернандес проиграла паре Мухаммад / Схюрс на тысячнике в Дохе

10 февраля 2025, 20:57 |
179
1
Надежда Киченок вслед за Костюк покинула парный турнир в Катаре
Twitter. Лейла Фернандес и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела выйти во 2-й раунд парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

На старте украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в двух сетах проиграли дуэту Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 9 минут.

WTA 1000 Доха. Пары. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) – 2:6, 1:6

Тандемы впервые провели очное противостояние.

Надежда стала второй украинкой, которая завершила выступления в парном разряде в Катаре. 10 февраля турнир также покинула Марта Костюк.

Украину в паре продолжит представлять сестра Надежды Людмила, которая выступит вместе с Софией Кенин. На старте тысячника украинка и американка встретятся с Беатрис Хаддад Майей и Лаурой Зигемунд.

По теме:
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Н. Киченок / Фернандес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн LIVE трансляция
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Надежда Киченок Лейла Фернандес Эйжа Мухаммад Деми Схюрс WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Shvendya7
Удивляет мазохизм сестер. Жду Людмилу.
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