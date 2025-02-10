Надежда Киченок вслед за Костюк покинула парный турнир в Катаре

Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела выйти во 2-й раунд парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

На старте украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) в двух сетах проиграли дуэту Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 9 минут.

WTA 1000 Доха. Пары. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Лейла Фернандес (Канада) – Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) – 2:6, 1:6

Тандемы впервые провели очное противостояние.

Надежда стала второй украинкой, которая завершила выступления в парном разряде в Катаре. 10 февраля турнир также покинула Марта Костюк.

Украину в паре продолжит представлять сестра Надежды Людмила, которая выступит вместе с Софией Кенин. На старте тысячника украинка и американка встретятся с Беатрис Хаддад Майей и Лаурой Зигемунд.