Асенсио впервые с 2021 года оформил дубль в матче чемпионата

Нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио во встрече против «Челси» оформил дубль и принес победу своей команде. Это первый случай с 2021 года, когда испанец забил два гола в одном матче чемпионата.

22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Это седьмой случай в клубной карьере Асенсио, когда испанец в одном матче забил 2 или более голов (5 – за мадридский «Реал», 1 – за «Эспаньол», 1 – за «Астон Виллу»). Всего Марко провел 4 поединка во всех турнирах за новый английский клуб.

В этом сезоне Премьер-лиги «львы» находятся на седьмой позиции в таблице лиги (11 побед, 9 ничьих, 7 поражений).