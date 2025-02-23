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  4. Асенсио впервые с 2021 года оформил дубль в матче чемпионата
Англия
23 февраля 2025, 07:54 |
177
0

Асенсио впервые с 2021 года оформил дубль в матче чемпионата

Произошло это в поединке «Астон Вилла» – «Челси»

23 февраля 2025, 07:54 |
177
0
Асенсио впервые с 2021 года оформил дубль в матче чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио во встрече против «Челси» оформил дубль и принес победу своей команде. Это первый случай с 2021 года, когда испанец забил два гола в одном матче чемпионата.

22 февраля состоялся матч 26-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси». Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Это седьмой случай в клубной карьере Асенсио, когда испанец в одном матче забил 2 или более голов (5 – за мадридский «Реал», 1 – за «Эспаньол», 1 – за «Астон Виллу»). Всего Марко провел 4 поединка во всех турнирах за новый английский клуб.

В этом сезоне Премьер-лиги «львы» находятся на седьмой позиции в таблице лиги (11 побед, 9 ничьих, 7 поражений).

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Астон Вилла - Челси Марко Асенсио
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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