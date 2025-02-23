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Рух Львов
22.02.2025 18:00 – FT 0 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
23 февраля 2025, 08:21 |
278
0

Наставник Руха: «Болезнь повлияла на ребят. Почти все игроки старта...»

Виталий Пономарев поделился мнением о поражении в чемпионате

23 февраля 2025, 08:21 |
278
0
Наставник Руха: «Болезнь повлияла на ребят. Почти все игроки старта...»
УПЛ. Рух – ЛНЗ

22 февраля состоялся матч 18-го тура УПЛ, в котором встретились львовский «Рух» и черкасский ЛНЗ. Гости одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Наставник хозяев Виталий Пономарев прокомментировал поражение своих подопечных:

«К сожалению, не удалось добиться положительного результата. «Рух» в силу понятных обстоятельств не сумел качественно подготовиться к этому матчу. Не хочется оправдывать команду, но вчера четверо игроков провели только первую свою тренировку после болезни. Трудно было выбрать стартовый состав на эту игру и тренерский штаб несколько ошибся с выбором на некоторых позициях.

Болезнь повлияла на состояние ребят. После гриппа человеческий организм истощен и требуется время, чтобы восстановиться и вернуть оптимальные кондиции. Почти все игроки основного состава за последнюю неделю успели переболеть: Климчук, Слюбик, Горин из-за этого не мог играть, Карабин, Подгурский, Клайвер, Дидык и другие футболисты.

Результат игры закономерен, хотя второй тайм «Рух» провел довольно неплохо – у нас было преимущество и шанс вырвать ничью. На мой взгляд, мы доминировали во второй половине игры, но нам не хватило последнего удара. В том числе и потому, что замены усилили нашу игру. В то время как первый тайм неудачно провела вся команда, и некоторые футболисты выпали из игры. Причина в физических кондициях, ведь если они не оптимальны, футболист не сможет демонстрировать качественную игру. Потому наши футболисты в первой половине много играли назад, футболисты открывались под мяч. Надо было играть более агрессивно, но мы не придерживались своих принципов. Думаю, если бы команда была функционально готова, то результат и игра были бы совсем другими.

Трудно оценить игру новичков в матче с ЛНЗ. Они прошли с командой сборы, но пока еще не полностью готовы к нашим требованиям. Не считаю, что «Рух» стал слабее после трансферов наших игроков в другие клубы. Команда не может позволить себе быть зависимой от 3-4 игроков. Мы сможем их заменить, но новичкам нужно время на адаптацию.

Владислав Погорелый это хороший молодой нападающий. Я помню его со времен, когда он выступал за юношескую команду Шахтера. Тогда он был лучшим бомбардиром чемпионата среди юниоров и неоднократно играл против юношеской команды «Руха». Считаю, что он поможет клубу быть лучше в атаке.

Главное, чтобы наши футболисты были здоровы и команда продолжила развиваться. Хочется, чтобы все игроки вернулись в привычный тренировочный процесс. В воскресенье у нас выходной, а уже с понедельника команда соберется на базе, оценит состояние футболистов и начнет подготовку к следующей игре», – рассказал наставник «Руха».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ Виталий Пономарев пресс-конференция
Николай Титюк Источник: ФК Рух Львов
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