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  4. Н. Киченок / Фернандес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
10 февраля 2025, 03:11 |
21
0

Н. Киченок / Фернандес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного турнира в Дохе 10 февраля в 19:00

10 февраля 2025, 03:11 |
21
0
Н. Киченок / Фернандес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн LIVE трансляция
ФТУ. Лейла Фернандес и Надежда Киченок

10 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) сыграют против тандема Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Поединок пройдет 5-м запуском на Grandstand 3 после игры Михаликова / Николлс – Данилина / Хромачева. Ориентировочное время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в 1/8 финала сыграют либо против Анастасии Потаповой и Фанни Штолар, либо против Кристины Младенович и Чжан Шуай.

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Эйжа Мухаммад Деми Схюрс Надежда Киченок Лейла Фернандес смотреть онлайн WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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