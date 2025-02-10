Н. Киченок / Фернандес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн LIVE трансляция

10 февраля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Лейла Фернандес (Канада) сыграют против тандема Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Поединок пройдет 5-м запуском на Grandstand 3 после игры Михаликова / Николлс – Данилина / Хромачева. Ориентировочное время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в 1/8 финала сыграют либо против Анастасии Потаповой и Фанни Штолар, либо против Кристины Младенович и Чжан Шуай.

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