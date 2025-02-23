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Англия
23 февраля 2025, 08:22 | Обновлено 23 февраля 2025, 08:42
270
0

Рубен АМОРИМ: «Не знаю, что изменить. МЮ нужно просто пережить сезон»

Команда набрала один пункт в матче с Эвертоном

23 февраля 2025, 08:22 | Обновлено 23 февраля 2025, 08:42
270
0
Рубен АМОРИМ: «Не знаю, что изменить. МЮ нужно просто пережить сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим оценил ничью 2:2 в матче чемпионата Англии против Эвертона.

МЮ отыгрался с 0:2, но в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота манчестерской команды, который в итоге был отменен после VAR.

«Пенальти в наши ворота? Мне кажется, касание к сопернику было мягким. Думаю, это был бы спорный пенальти, если бы арбитр его назначил. В любом случае нам нужно были три очка, а мы не получили».

«Что нужно изменить для побед? Не знаю. Если бы знал, то уже бы изменил. Нам нужно просто выжить, пережить этот сезон и думать о будущем».

«Но я не могу только критиковать команду за этот матч. Во втором тайме мы отыгрались с 0:2 и были близки к тому, чтобы закрыть игру», – сказал Аморим.

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Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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