Рубен АМОРИМ: «Не знаю, что изменить. МЮ нужно просто пережить сезон»

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморим оценил ничью 2:2 в матче чемпионата Англии против Эвертона.

МЮ отыгрался с 0:2, но в компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота манчестерской команды, который в итоге был отменен после VAR.

«Пенальти в наши ворота? Мне кажется, касание к сопернику было мягким. Думаю, это был бы спорный пенальти, если бы арбитр его назначил. В любом случае нам нужно были три очка, а мы не получили».

«Что нужно изменить для побед? Не знаю. Если бы знал, то уже бы изменил. Нам нужно просто выжить, пережить этот сезон и думать о будущем».

«Но я не могу только критиковать команду за этот матч. Во втором тайме мы отыгрались с 0:2 и были близки к тому, чтобы закрыть игру», – сказал Аморим.