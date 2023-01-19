Изумительный штрафной на последней минуте. Кристал Пэлас вырвал ничью у МЮ
Майкл Олизе принес одно очко хозяевам поля
В среду, 18 ноября, состоялся матч перенесенного 7-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 43-й минуте счет в матче открыл Бруну Фернандеш после передачи Кристиана Эриксена. Все шло к тому, что «красные дьяволы» одержат восьмую победу подряд, однако у 21-летнего Майкла Олизе были другие планы на этот счет.
На 90+1-й минуте поединка «Кристал Пэлас» заработал штрафной. К мячу подошел Олизе и великолепным ударом отправил мяч в ворота, который отскочил от перекладины.
Сейчас «Ман Юнайтед» располагается на третьей позиции с 39 очками после 19 туров в таблице АПЛ. «МЮ» догнал «Ман Сити», однако у «горожан» есть игра в запасе.
«Кристал Пэлас», в свою очередь, находится на 12-м месте с 23 пунктами.
Чемпионат Англии по футболу. 18 января
АПЛ. 21-й тур
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1
Голы: Олизе, 90+1 – Фернандеш, 43
MICHAEL OLISE RESCUES PALACE WITH AN ABSOLUTE 🚀 pic.twitter.com/B88aCQPVN1— Premier League USA (@PLinUSA) January 18, 2023
It ends all square at Selhurst Park.#MUFC || #CRYMUN— Manchester United (@ManUtd) January 18, 2023
A late equaliser means the points are shared! 🤝#CPFC | #CRYMUN pic.twitter.com/9mIu3cTvh9— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 18, 2023
События матча
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