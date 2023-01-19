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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
18.01.2023, FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
19 января 2023, 00:20 | Обновлено 19 января 2023, 00:29
563
0

Изумительный штрафной на последней минуте. Кристал Пэлас вырвал ничью у МЮ

Майкл Олизе принес одно очко хозяевам поля

19 января 2023, 00:20 | Обновлено 19 января 2023, 00:29
563
0
Изумительный штрафной на последней минуте. Кристал Пэлас вырвал ничью у МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 18 ноября, состоялся матч перенесенного 7-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 43-й минуте счет в матче открыл Бруну Фернандеш после передачи Кристиана Эриксена. Все шло к тому, что «красные дьяволы» одержат восьмую победу подряд, однако у 21-летнего Майкла Олизе были другие планы на этот счет.

На 90+1-й минуте поединка «Кристал Пэлас» заработал штрафной. К мячу подошел Олизе и великолепным ударом отправил мяч в ворота, который отскочил от перекладины.

Сейчас «Ман Юнайтед» располагается на третьей позиции с 39 очками после 19 туров в таблице АПЛ. «МЮ» догнал «Ман Сити», однако у «горожан» есть игра в запасе.

«Кристал Пэлас», в свою очередь, находится на 12-м месте с 23 пунктами.

Чемпионат Англии по футболу. 18 января

АПЛ. 21-й тур

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Голы: Олизе, 90+1 – Фернандеш, 43

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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