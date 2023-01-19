18.01.2023, FT 1 : 1
Англия19 января 2023, 01:14 | Обновлено 19 января 2023, 01:28
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Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура чемпионата Англии
19 января 2023, 01:14 | Обновлено 19 января 2023, 01:28
149
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18 января прошел перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» встречался с «Ман Юнайтед».
Игра завершилась вничью со счетом 1:1, причем хозяева поля отыгрались в конце матча благодаря красивому голу Майкла Олисе со штрафного.
АПЛ. 7-й тур
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Олиcе, 90+1 – Фернандеш, 43
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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