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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
18.01.2023, FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 января 2023, 01:14 | Обновлено 19 января 2023, 01:28
149
0

Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 7-го тура чемпионата Англии

19 января 2023, 01:14 | Обновлено 19 января 2023, 01:28
149
0
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед – 1:1. Супергол Олисе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января прошел перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» встречался с «Ман Юнайтед».

Игра завершилась вничью со счетом 1:1, причем хозяева поля отыгрались в конце матча благодаря красивому голу Майкла Олисе со штрафного.

АПЛ. 7-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Олиcе, 90+1 – Фернандеш, 43

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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