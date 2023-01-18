Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
65 0 : 1
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 января 2023, 22:00 | Обновлено 18 января 2023, 22:27
777
1

Кристал Пэлас – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 22:00 перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии

18 января 2023, 22:00 | Обновлено 18 января 2023, 22:27
777
1
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января проходит перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» встречается с «Ман Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Выйдет во втором тайме топ-матча. Когда Мудрик дебютирует за Челси?
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
Война | 18 января 2023, 10:35 12
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД
В результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство МВД

Известно о 16 погибших, среди них двое детей

Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
Теннис | 18 января 2023, 10:45 9
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023
Впервые за 14 лет карьеры. Байндл вышла в 3-й раунд Аustralian Open 2023

Украинка обыграла Кэти Макнелли

Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
Футбол | 18.01.2023, 11:28
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
Александр ХАЦКЕВИЧ: Новый Мудрик? У Шапаренко есть очень большой потенциал
Роналду, Мбаппе, Месси или Кличко? Сексуальная хорватка с ЧМ сделала выбор
Футбол | 18.01.2023, 21:36
Роналду, Мбаппе, Месси или Кличко? Сексуальная хорватка с ЧМ сделала выбор
Роналду, Мбаппе, Месси или Кличко? Сексуальная хорватка с ЧМ сделала выбор
Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука
Футбол | 18.01.2023, 18:23
Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука
Жезуш просит боссов Фенербахче подписать Яремчука
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
Вот и побратим КриРо раззабивался.    А на поле  по футболкам типа Барса - Реал.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансфер через черный ход. Почему Цыганков не пошел стопами Ярмоленко
Трансфер через черный ход. Почему Цыганков не пошел стопами Ярмоленко
17.01.2023, 09:35 10
Футбол
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
Фьюри не хочет отдавать Усику 50% гонорара, если бой пройдет в Лондоне
16.01.2023, 16:10 4
Бокс
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
В статусе лаки-лузера. Уроженец Киева обыграл россиянина на Aus Open 2023
18.01.2023, 11:35 3
Теннис
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
17.01.2023, 11:12 23
Война
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
16.01.2023, 19:59 10
Футбол
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
16.01.2023, 18:20 15
Футбол
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
ФОТО. российский флаг на Aus Open на матче украинки. Реакция посла и Костюк
16.01.2023, 17:45 9
Теннис
Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
Путь свободен. Рекорды, которые побьет Месси после ухода Роналду в Аль-Наср
16.01.2023, 16:23 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности