Англия18 января 2023, 22:00 | Обновлено 18 января 2023, 22:27
777
1
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 22:00 перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии
18 января 2023, 22:00 | Обновлено 18 января 2023, 22:27
777
1
18 января проходит перенесенный матч 7-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» встречается с «Ман Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
🚨 Tonight's team news is in — and there's a United debut for Wout Weghorst! 🇳🇱#MUFC || #CRYMUN— Manchester United (@ManUtd) January 18, 2023
Our starting XI for tonight 👊— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 18, 2023
🤝 @shophumm #CPFC | #CRYMUN
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 18 января 2023, 10:35 12
Известно о 16 погибших, среди них двое детей
Теннис | 18 января 2023, 10:45 9
Украинка обыграла Кэти Макнелли
Футбол | 18.01.2023, 11:28
Футбол | 18.01.2023, 21:36
Футбол | 18.01.2023, 18:23
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Вот и побратим КриРо раззабивался. А на поле по футболкам типа Барса - Реал.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.01.2023, 09:35 10
16.01.2023, 16:10 4
18.01.2023, 11:35 3
17.01.2023, 11:12 23
16.01.2023, 19:59 10
16.01.2023, 18:20 15
16.01.2023, 17:45 9
16.01.2023, 16:23 18