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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
18.01.2023 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
16 января 2023, 22:20 | Обновлено 16 января 2023, 22:25
178
2

Кристал Пэлас – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Перенесенный матч 7-го тура АПЛ

16 января 2023, 22:20 | Обновлено 16 января 2023, 22:25
178
2
Кристал Пэлас – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

18 января на «Селхерст Парк» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Клуб в прошлом сезоне, первом при Патрике Виейра, смог довольно заметно прибавить по сравнению с предыдущей, довольно длительной и стабильной эрой - при Рое Ходжсоне был формат «не вылетаем». Весной закончили на 12-й позиции в прошлой Премьер-Лиге - есть куда прибавлять. Но вместо этого «стекольщики» откровенно «буксуют», стараясь хотя бы не откатиться по сравнению с позициями 2021/2022. Лондонская команда нестабильна, а зимой и вовсе было немало серьезных поражений. И еще не понятно, что хуже, получить 4 безответных мяча от сильного и мотивированного «Тоттенхэма», или вылететь из кубка, уступив дома кризисному «Саутгемптону». Даже нынешнему, кризисному «Челси» и то проиграли, ничем не ответив на гол Хаверца.

Манчестер Юнайтед

Команда в этом сезоне должна в этом сезоне занимать место не ниже 4-го в АПЛ и возвращаться в Лигу чемпионов. Первый отрезок запомнился неоднозначными подписаниями Каземиро с Антони и скандальным прощанием с Криштиану Роналду и, главное, промежуточным 5-м местом, на котором ушли на затяжной перерыв. Но после него «красные дьяволы» стартовали с серией побед. Причем побеждали и в кубковом формате, и в чемпионате. Это скептики списывали на простой и удобный, хотя и насыщенный на матчи, календарь. Но в субботу был настоящий тест - дерби с «Сити». И его прошли, оформив волевую победу за счет голов на 78-й и 82-й минутах!

Статистика личных встреч

В 6 последних поединках между клубами наблюдается равенство. Они по 2 раза побеждали при паре ничьих. В прошлом сезоне был обмен «домашними» 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что «Манчестер Юнайтед», несмотря на массу сил, потраченных на дерби, все-таки сможет взять максимум и сейчас. Вряд ли нынешний «Кристал Пэлас» что-то этому противопоставит – ждем победы гостей с коэффициентом – 1,82 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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GerSer
Неоднозначные подписания Каземиро и Антони. Да, Каземиро однозначно неоднозначный. Кто это вообще такой? Ах, да. Опорник, которого считают многие лучшим в мире.
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0
donnerwetter
Ну наконец то пропущенный матч, после которого картина  вверху станет ясней.
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0
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