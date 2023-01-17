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Англия
17 января 2023, 01:36 | Обновлено 17 января 2023, 02:33
417
5

Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Мудрик – великий игрок»

Голкипер «Челси» – о переходе украинца в стан «синих»

17 января 2023, 01:36 | Обновлено 17 января 2023, 02:33
417
5
Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Мудрик – великий игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

28-летний испанский вратарь Кепа Аррисабалага поделился мнением о переходе в лондонский «Челси» 22-летнего вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Способ объявления трансфера был несколько иной, чем обычно. Мы думали: «Так трансфер состоится или нет?». Но потом мы увидели, как он вышел на стадион в перерыве матча. Мы в то время были в раздевалке. Мы рады видеть его в клубе. Может быть, мы сможем встретиться завтра.

Он – великий игрок, который пришел сюда, чтобы помочь. Всего лучшего ему. Мы надеемся, что все новички смогут помочь нашему сезону, все этого хотят. У нас в феврале Лига чемпионов. Мы вылетели из внутренних кубков, поэтому думаем о Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Мы должны идти шаг за шагом, совершенствоваться и делать нашу команду сильнее, чтобы бороться за все трофеи», - рассказал Аррисабалага после матча АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0).

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Кепа Аррисабалага Михаил Мудрик Челси
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Комментарии 5
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lizerginnn
Ответить
+1
Dmytro
У даному контексті правильно було перекласти слово "great", імовірно вжите Кепою, як "чудовий". Великим Мудрик ще точно не є.
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0
AndiM
Якась дуже мутна історія. Що він такого за свої 22 роки зробив щоб стати "великим гравцем"? 
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0
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Дані Рохас
Но до Пеле ещё расти и расти
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0
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