Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Мудрик – великий игрок»

28-летний испанский вратарь Кепа Аррисабалага поделился мнением о переходе в лондонский «Челси» 22-летнего вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

«Способ объявления трансфера был несколько иной, чем обычно. Мы думали: «Так трансфер состоится или нет?». Но потом мы увидели, как он вышел на стадион в перерыве матча. Мы в то время были в раздевалке. Мы рады видеть его в клубе. Может быть, мы сможем встретиться завтра.

Он – великий игрок, который пришел сюда, чтобы помочь. Всего лучшего ему. Мы надеемся, что все новички смогут помочь нашему сезону, все этого хотят. У нас в феврале Лига чемпионов. Мы вылетели из внутренних кубков, поэтому думаем о Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Мы должны идти шаг за шагом, совершенствоваться и делать нашу команду сильнее, чтобы бороться за все трофеи», - рассказал Аррисабалага после матча АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0).