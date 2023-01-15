ФОТО + ВИДЕО. Мудрик представлен фанатам Челси на матче с Кристал Пэлас
Украинец ступил на поле «Стэмфорд Бридж»
22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик после подписания контракта с лондонским «Челси» тут же был представлен поклонникам клуба. Произошло это в перерыве матча английской Премьер-лиги «Челси» – «Кристал Пэлас».
Данная игра 20-го тура чемпионата Англии на поле домашней арены «синих» – «Стэмфорд Бридж» – началась в 16:00 по киевскому времени.
За матчем Мудрик наблюдает из ВИП-ложи стадиона.
Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! 👏 pic.twitter.com/QiNPzWPNFY— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023
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