Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО + ВИДЕО. Мудрик представлен фанатам Челси на матче с Кристал Пэлас
Англия
15 января 2023, 17:02 | Обновлено 15 января 2023, 17:25
7022
12

ФОТО + ВИДЕО. Мудрик представлен фанатам Челси на матче с Кристал Пэлас

Украинец ступил на поле «Стэмфорд Бридж»

15 января 2023, 17:02 | Обновлено 15 января 2023, 17:25
7022
12
ФОТО + ВИДЕО. Мудрик представлен фанатам Челси на матче с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик после подписания контракта с лондонским «Челси» тут же был представлен поклонникам клуба. Произошло это в перерыве матча английской Премьер-лиги «Челси» – «Кристал Пэлас».

Данная игра 20-го тура чемпионата Англии на поле домашней арены «синих» – «Стэмфорд Бридж» – началась в 16:00 по киевскому времени.

За матчем Мудрик наблюдает из ВИП-ложи стадиона.

По теме:
Челси при Мудрике обыграл Кристал Пэлас, Ньюкасл с трудом одолел Фулхэм
Зинченко начнет в старте дерби Арсенала с Тоттенхэмом
АХМЕТОВ: «Должен приглашать, а не отпускать таких футболистов, как Мудрик»
чемпионат Англии по футболу Челси Кристал Пэлас Михаил Мудрик фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(74)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Яремчук не помог. Брюгге расписал мировую с Андерлехтом
Футбол | 15 января 2023, 16:14 1
Яремчук не помог. Брюгге расписал мировую с Андерлехтом
Яремчук не помог. Брюгге расписал мировую с Андерлехтом

«Черно-синие» забили два гола, но один в свои ворота

Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
Футбол | 14 января 2023, 22:40 166
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро

Фабрицио Романо сообщил, что контракт будет подписан до 2030 года

Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика
Футбол | 15.01.2023, 00:23
Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика
Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика
Мудрик успешно прошел медосмотр в Челси и подписывает контракт
Футбол | 15.01.2023, 14:53
Мудрик успешно прошел медосмотр в Челси и подписывает контракт
Мудрик успешно прошел медосмотр в Челси и подписывает контракт
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Футбол | 15.01.2023, 04:30
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Рашистский тренер-армянин раскритиковал приход Петракова в сборную Армении
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romanchik.8409
Срна тоже хотел презентовать себя!) Но потом понял,что не это ж Мудрика презентация)! Посмотрите видео...А на счёт,что трибуны не сильно овации
..Это ж перерыв...Все жрут и бухают....Пусть своей игрой заставит овации делать.. Всё получится..Он молодец 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
bzzzzzz
Еще пол года назад, никто этого даже представить не мог. Просто сон какой-то)
Ответить
+3
Mr Voevudskiy
Ну, теперь только бы звезду не поймал и без травм. Удачи!
Ответить
+2
dassin
Після відходу Абрамовіча в дербі тепер краще вболівати саме за аристократів, ніж за частково Усмановський Арсенал! 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Щось він не дуже радісний як на мене
Ответить
+1
Svyatoslav Malyts
Чую цей пацан буде зіркою👏🏻👏🏻
Ответить
0
GloryUkraine
Щось презентація не вдалася.  Трибуни явно не в захваті, гуділи та свистіли. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
13.01.2023, 18:27
Война
Билосюк возвращается. Кто побежит за сборную Украины в женской эстафете
Билосюк возвращается. Кто побежит за сборную Украины в женской эстафете
13.01.2023, 22:40 2
Биатлон
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
Ракетная атака: пострадали две ТЭС, названо количество сбитых ракет
14.01.2023, 20:37
Война
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
14.01.2023, 23:00 10
Футбол
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
13.01.2023, 20:51 8
Футбол
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
ВИДЕО. Усик вышел в эфир и заткнул Соловьева
14.01.2023, 15:40 11
Бокс
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
Экс-тренер Динамо и сборной Украины посочувствовал россиянам
14.01.2023, 18:17 3
Футбол
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
13.01.2023, 17:27 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности