ФОТО + ВИДЕО. Мудрик представлен фанатам Челси на матче с Кристал Пэлас

22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик после подписания контракта с лондонским «Челси» тут же был представлен поклонникам клуба. Произошло это в перерыве матча английской Премьер-лиги «Челси» – «Кристал Пэлас».

Данная игра 20-го тура чемпионата Англии на поле домашней арены «синих» – «Стэмфорд Бридж» – началась в 16:00 по киевскому времени.

За матчем Мудрик наблюдает из ВИП-ложи стадиона.

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! 👏 pic.twitter.com/QiNPzWPNFY