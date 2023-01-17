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Англия
17 января 2023, 00:23 | Обновлено 17 января 2023, 00:35
368
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест усилился бразильским хавбеком за 20 млн евро

21-летний Данило подписал контракт с клубом АПЛ до лета 2029 года

17 января 2023, 00:23 | Обновлено 17 января 2023, 00:35
368
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест усилился бразильским хавбеком за 20 млн евро
ФК Ноттингем Форест. Данило

Полузащитник Данило Оливейра официально перешел из бразильского «Палмейраса» в английский клуб «Ноттингем Форест».

Контракт клуба АПЛ с бразильским футболистом будет действовать 6,5 лет, до середины 2029 года. В новой команде 21-летний хавбек будет выступать под 28-м номером.

По неофициальным данным, англичане заплатили «Палмейрасу» за трансфер около €20 млн.

За три сезона Данило за «Палмейрас» сыграл 141 матч и забил 12 голов, дважды выиграл Кубок Либертадорес (2020, 2021) и взял титул чемпиона Бразилии 2022.

Данило отметил: «Я очень рад, что исполнил свою мечту — играть в Премьер-лиге и выступать за «Ноттингем Форест».

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Ноттингем Форест Палмейрас трансферы АПЛ трансферы Данило Данило де Оливейра Данило де Оливейро
Источник Sport.ua
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