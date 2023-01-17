ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест усилился бразильским хавбеком за 20 млн евро
21-летний Данило подписал контракт с клубом АПЛ до лета 2029 года
Полузащитник Данило Оливейра официально перешел из бразильского «Палмейраса» в английский клуб «Ноттингем Форест».
Контракт клуба АПЛ с бразильским футболистом будет действовать 6,5 лет, до середины 2029 года. В новой команде 21-летний хавбек будет выступать под 28-м номером.
По неофициальным данным, англичане заплатили «Палмейрасу» за трансфер около €20 млн.
За три сезона Данило за «Палмейрас» сыграл 141 матч и забил 12 голов, дважды выиграл Кубок Либертадорес (2020, 2021) и взял титул чемпиона Бразилии 2022.
Данило отметил: «Я очень рад, что исполнил свою мечту — играть в Премьер-лиге и выступать за «Ноттингем Форест».
We are delighted to confirm the signing of Brazilian midfielder, Danilo! 🤩 #BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 16, 2023
Beating off competition from Europe's top clubs. 🙌— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 16, 2023
Welcome to your new home, Danilo. ❤️ #BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC pic.twitter.com/fjoeINcdYI
A superstar has landed. 🌟 pic.twitter.com/d0xrHYpwaW— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 16, 2023
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