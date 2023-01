Источник подтвердил, что у Мудрика и Поттера был телефонный разговор

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил информацию, что вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик разговаривал по телефону с главным тренером лондонского «Челси» Грэмом Поттером:

«Говорят, несколько дней назад Грэм Поттер разговаривал по телефону с Михаилом Мудриком, чтобы рассказать о «Челси».

Это был первый конкретный шаг, чтобы соблазнить игрока после встречи представителей «Челси» и «Шахтера» в Лондоне в прошлую среду – зная, что приоритетом Михаила был переход в «Арсенал».

Отметим, что информация о том, что Мудрик имел телефонный разговор с Поттером появилась вскоре после того, как стало известно, что Дарио Срна посетил на матч «Челси» для переговоров о переходе Михаила.

Been told Graham Potter had a phone call with Mykhaylo Mudryk to explain Chelsea project few days ago. 🔵📱 #CFC



It was the first concrete step to tempt the player after the Chelsea/Shakhtar meeting in London last Wednesday — knowing that Mykhaylo priority was to join Arsenal. pic.twitter.com/z1wXaylzsr