Англия06 января 2023, 00:45 | Обновлено 06 января 2023, 00:59
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ФОТО. Дарио Срна посетил матч АПЛ между Челси и Манчестер Сити
Хорват проводит переговоры с «Челси» по поводу трансфера Михаила Мудрика
06 января 2023, 00:45 | Обновлено 06 января 2023, 00:59
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Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна посетил матч 19-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити» (0:1).
Один из руководителей донецкого клуба проводит переговоры в Лондоне с «Челси» по поводу трансфера вингера Михаила Мудрика.
5 января Михаилу Мудрику исполнилось 22 года.
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