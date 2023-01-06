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  4. ФОТО. Дарио Срна посетил матч АПЛ между Челси и Манчестер Сити
Англия
06 января 2023, 00:45 | Обновлено 06 января 2023, 00:59
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ФОТО. Дарио Срна посетил матч АПЛ между Челси и Манчестер Сити

Хорват проводит переговоры с «Челси» по поводу трансфера Михаила Мудрика

06 января 2023, 00:45 | Обновлено 06 января 2023, 00:59
210
0
ФОТО. Дарио Срна посетил матч АПЛ между Челси и Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна посетил матч 19-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити» (0:1).

Один из руководителей донецкого клуба проводит переговоры в Лондоне с «Челси» по поводу трансфера вингера Михаила Мудрика.

5 января Михаилу Мудрику исполнилось 22 года.

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Источник Sport.ua
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