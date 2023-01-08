Поттер видит в Мудрике спасение для Челси. Он лично звонил украинцу

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер настроен заполучить украинского вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

Сообщается, что Поттер лично звонил Мудрику. Однако, вряд-ли Поттеру удалось переубедить Михаила. Украинец все также настроен на переход в лондонский «Арсенал».

Сейчас у «Челси» не только проблемы с игрой (команда выиграла всего 1 матч за последние 8 игр), но и кадровые потери – у «аристократов» 10 футболистов на травме.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не намерен участвовать в аукционе за игрока, если «Шахтер» решил сыграть на том, что «Челси» включился в борьбу.

Украинский клуб прямо заявляет, что не торопится с продажей и готов ждать до лета, если никто не заплатит около 100 миллионов евро.