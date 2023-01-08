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  4. Поттер видит в Мудрике спасение для Челси. Он лично звонил украинцу
Англия
08 января 2023, 02:43 |
320
1

Поттер видит в Мудрике спасение для Челси. Он лично звонил украинцу

Главный тренер «синих» настроен заполучить вингера «Шахтера»

08 января 2023, 02:43 |
320
1
Поттер видит в Мудрике спасение для Челси. Он лично звонил украинцу
Twitter. Михаил Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер настроен заполучить украинского вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

Сообщается, что Поттер лично звонил Мудрику. Однако, вряд-ли Поттеру удалось переубедить Михаила. Украинец все также настроен на переход в лондонский «Арсенал».

Сейчас у «Челси» не только проблемы с игрой (команда выиграла всего 1 матч за последние 8 игр), но и кадровые потери – у «аристократов» 10 футболистов на травме.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не намерен участвовать в аукционе за игрока, если «Шахтер» решил сыграть на том, что «Челси» включился в борьбу.

Украинский клуб прямо заявляет, что не торопится с продажей и готов ждать до лета, если никто не заплатит около 100 миллионов евро.

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Octopus
Мда, Челси ничего не светит с тренером, который видит спасение в игроке, не игравшем на таком уровне никогда
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