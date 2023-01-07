Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил

Вингер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаил Мудрик ответил в Direct одному из своих подписчиков.

Футболисту задали вопрос:

«Мудрик, ты уходишь в Челси?».

На что украинец четко и ясно ответил «No» и поставил белое и красное сердце, что явно намекает на его предпочтения к «Арсеналу».

Ранее то, что Мудрик предпочитает именно команду Микеля Артеты, подтвердил и известный журналист Фабрицио Романо.

При этом ранее сообщалось, что «Арсенал» не намерен участвовать в аукционе за игрока, если «Шахтер» решил сыграть на том, что «Челси» включился в борьбу.

Украинский клуб прямо заявляет, что не торопится с продажей и готов ждать до лета, если никто не заплатит около 100 миллионов евро.