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Англия
07 января 2023, 19:30 | Обновлено 07 января 2023, 20:21
3427
4

Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил

Михаил ответил на вопрос в Instagram

07 января 2023, 19:30 | Обновлено 07 января 2023, 20:21
3427
4
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
Twitter. Михаил Мудрик

Вингер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаил Мудрик ответил в Direct одному из своих подписчиков.

Футболисту задали вопрос:

«Мудрик, ты уходишь в Челси?».

На что украинец четко и ясно ответил «No» и поставил белое и красное сердце, что явно намекает на его предпочтения к «Арсеналу».

Ранее то, что Мудрик предпочитает именно команду Микеля Артеты, подтвердил и известный журналист Фабрицио Романо.

При этом ранее сообщалось, что «Арсенал» не намерен участвовать в аукционе за игрока, если «Шахтер» решил сыграть на том, что «Челси» включился в борьбу.

Украинский клуб прямо заявляет, что не торопится с продажей и готов ждать до лета, если никто не заплатит около 100 миллионов евро.

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Instagram Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Источник Instagram
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Комментарии 4
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avk2307
А навіщо тоді Даша на Челсі сходив?
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Бело-красное это  Polska.)
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