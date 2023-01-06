Арсенал или Челси? У Мудрика есть свои предпочтения

По информации журналиста Фабрицио Романо, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик, имея предложения от «Арсенала» и «Челси», склоняется к варианту с командой Микеля Артеты.

Сообщается, что «Челси» готов предложить игроку большую зарплату, но украинец предпочел бы переход в «Арсенал», который первым проявил серьезный интерес к футболисту.

При этом ранее сообщалось, что «Арсенал» не намерен участвовать в аукционе за игрока, если «Шахтер» решил сыграть на том, что «Челси» включился в борьбу.

Украинский клуб прямо заявляет, что не торопится с продажей и готов ждать до лета, если никто не заплатит около 100 миллионов евро.