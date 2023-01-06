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  4. Арсенал или Челси? У Мудрика есть свои предпочтения
Англия
06 января 2023, 15:49 |
2033
5

Арсенал или Челси? У Мудрика есть свои предпочтения

Украинец хочет перейти в команду Микеля Артеты

06 января 2023, 15:49 |
2033
5
Арсенал или Челси? У Мудрика есть свои предпочтения
ФК Шахтер

По информации журналиста Фабрицио Романо, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик, имея предложения от «Арсенала» и «Челси», склоняется к варианту с командой Микеля Артеты.

Сообщается, что «Челси» готов предложить игроку большую зарплату, но украинец предпочел бы переход в «Арсенал», который первым проявил серьезный интерес к футболисту.

При этом ранее сообщалось, что «Арсенал» не намерен участвовать в аукционе за игрока, если «Шахтер» решил сыграть на том, что «Челси» включился в борьбу.

Украинский клуб прямо заявляет, что не торопится с продажей и готов ждать до лета, если никто не заплатит около 100 миллионов евро.

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Арсенал Лондон Челси Михаил Мудрик Шахтер Донецк
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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Maksimka
А мудрик що чимось відрізняється від інших гравців світу??? Всі клуби хочуть виручити як найбільше коштів за свій найголовніший актив!! Щось як Бенфіка чи Аякс своїх футболістів кожен рік продають за 100+ ка то нічого ніхто не каже що у них золота клітка... А шахтар повинен за любу кістку сплавити гравця бо йому хочеться поскоріше звалити з України!! Бідний він тут мало мільйонів заробляє по контракту, напевно з окопу не вилазить ... Маєш контракт то хоч його виконуй, буде норм пропозиція поїдеш в якийсь клуб гріти лавку як усі інші наші зірки))))
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+2
donnerwetter
Мудрик хочет в Арсенал,  потому  что Зинченко ему уже все уши прожжужал по телефону как там хорошо кормят.
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0
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BARA.bass
Предпочтения Мудрика можно понять, я тоже хочу чтобы Арсенал закрыл трансфер по Михаилу. Но и Шахтер тоже имеет свои предпочтения, и они будут заключатся кто больше выложит американских банкнот за него, а если верить журналистам то Челси уже на 10-20 лямов перебил предложение Арсенала, так что предпочтения Мудрика для Шахтёра отойдут на второй план.А те кто пишут стоит или не стоит, дадут или не дадут столько, ещё раз Шахтер не спешит с продажей Мудрика, и они будут ждать свою цену, если нет то тогда будут продавать летом, но впереди ЧУ и ЛЕ, где Мудрик является лидером команды.
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0
Ретро Футбол
Менеджери-наркомани та ахмєтавская пропаганда зробили клоуном не тільки Мурзіка, а й самі себе
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-1
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