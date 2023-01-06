«Отпустите Мудрика». Клетка по-украински. О Мудрике говорит весь твиттер
Хэштэг «FreeMudryk» набрал уже около 2,2 тысячи твитов
Хэштег «FreeMudryk» из мема в Instgram, где вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик изображен в клетке украинского клуба, перешел на Twitter.
За сегодня, 6 января, было сделано более 600 твитов с хэштегом «FreeMudryk», что означает «Отпустите Мудрика». Общее количество таких твитов превысило уже цифру 2200.
Отметим, что изначально мем с таким хэштегом опубликовала одна из фанатских страниц «Арсенала», который пытается как можно быстрее подписать украинского футболиста.
Ранее сообщалось, что кроме «канониров» на Мудрика также претендует «Челси», который готов перебить любое предложение «Арсенала».
«Шахтер» якобы хочет за Михаила не менее 100 миллионом евро и даже угрожает отложить переговоры до лета, если предложения не будут удовлетворять «горняков».
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