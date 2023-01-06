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  4. «Отпустите Мудрика». Клетка по-украински. О Мудрике говорит весь твиттер
Англия
06 января 2023, 13:55 |
1655
10

«Отпустите Мудрика». Клетка по-украински. О Мудрике говорит весь твиттер

Хэштэг «FreeMudryk» набрал уже около 2,2 тысячи твитов

06 января 2023, 13:55 |
1655
10
«Отпустите Мудрика». Клетка по-украински. О Мудрике говорит весь твиттер
Instagram

Хэштег «FreeMudryk» из мема в Instgram, где вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик изображен в клетке украинского клуба, перешел на Twitter.

За сегодня, 6 января, было сделано более 600 твитов с хэштегом «FreeMudryk», что означает «Отпустите Мудрика». Общее количество таких твитов превысило уже цифру 2200.

Отметим, что изначально мем с таким хэштегом опубликовала одна из фанатских страниц «Арсенала», который пытается как можно быстрее подписать украинского футболиста.

Ранее сообщалось, что кроме «канониров» на Мудрика также претендует «Челси», который готов перебить любое предложение «Арсенала».

«Шахтер» якобы хочет за Михаила не менее 100 миллионом евро и даже угрожает отложить переговоры до лета, если предложения не будут удовлетворять «горняков».

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Instagram Twitter Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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dimando560
Ні дня без новин про Мудрика!
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+4
Westwood.
про мудрика говорят його агенти і журналісти піарять його . Убожество 
Мудрика хочуть всі ну ніхто його не  купив . Журналісти і і його агент піарятт .  клоуни
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+3
Nick.Grabowski
Ахметов, Палкін та Срна думають про трансфер Мудрик кратно більше ніж про палаючий Бахмут, Авдіївку, Соледар. А потім будуть ставити пам'ятники "я люблю Донбас" з сердечками. І на тролейбусах писатимуть "ми любимо Донбас".
Порівняйте кількість новин про Мудрика та про Донбас від Ахметівських працівників та "журналістів". 
Новини про Мудрику - важливіше за Донбас в часи страшної війни з росією?
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+3
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GREEN DAY belokon
Идеальное время его отпустить за нормальные деньги, жалко что Палкин и Ко так не считают.
Любая травма, провал в лч или еще что-то существенно снизят его стоимость
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+1
Alex196
Хоть куда нибудь уже отпустите .дайте людям покоя от Мудрика .Скоро уже весь мир будет знать что есть такой талант в Украине но все жадные и никто не хочет отвалить за него несчастных 100 лимонов евро
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+1
Умник
Где то всплакнул Тайсон))))
Ведь он не догадывался о такой тактики
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0
Вася Пупкин
Нагнітання навколо можливого продажу Мудрика зрозуміле, але це вочевидь погано вплине на моральний стан самого футболіста, особливо якщо він залишиться в УПЛ. А все до того й іде. Але вважаю, що йому слід дограти цей сезон за Шахтар, довести що він може провести повний рік на високому рівні, допомогти клубу поборотися за чемпіонство та заробити більше очок на міжнародній арені. Інакше, мені буде незрозуміло навіщо він підписував новий контракт до 2026 року. Тим паче, якщо почне тиснути на клуб і вимагати якнайшвидшого переходу в інший.
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-1
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