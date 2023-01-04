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  4. Мудрик может остаться в Шахтере до лета, если за него не предложат €100 млн
Украина. Премьер лига
04 января 2023, 15:57 |
220
2

Мудрик может остаться в Шахтере до лета, если за него не предложат €100 млн

«Шахтер» не собирается идти на уступки

04 января 2023, 15:57 |
220
2
Мудрик может остаться в Шахтере до лета, если за него не предложат €100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» проинформировал «Арсенал» о том, что второе предложение «канониров» по трансферу Михаила Мудрика в размере 70 млн евро является сильно заниженным.

Сообщается, что украинский клуб остается при своем мнении, что трансферная стоимость игрока состаяляет 100 миллионов евро. Более того, «Шахтер» готов прекратить какие-либо переговоры по футболисту к лету, если в ближайшее время не получит такое предложение.

Отметим, что трансфер Мудрика является приоритетным для «Арсенала». Отсутствие у Микеля Артеты вариантов для усиления атаки было очевидно в матче против «Ньюкасла» (0:0). Тренер «Арсенала» отчаянно нуждается в новых атакующих игроках, чтобы повысить шансы своей команды на титул, но переговоры рискуют зайти в тупик, из-за чего англичанам придется искать другие варианты.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика.

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Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Источник: Шахтер отклонит и второе предложение Арсенала по Мудрику
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Источник Goal.com
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Комментарии 2
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Mike000000
А летом потом и за 40 лямов в радость будет!!!!
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