Мудрик может остаться в Шахтере до лета, если за него не предложат €100 млн

Донецкий «Шахтер» проинформировал «Арсенал» о том, что второе предложение «канониров» по трансферу Михаила Мудрика в размере 70 млн евро является сильно заниженным.



Сообщается, что украинский клуб остается при своем мнении, что трансферная стоимость игрока состаяляет 100 миллионов евро. Более того, «Шахтер» готов прекратить какие-либо переговоры по футболисту к лету, если в ближайшее время не получит такое предложение.



Отметим, что трансфер Мудрика является приоритетным для «Арсенала». Отсутствие у Микеля Артеты вариантов для усиления атаки было очевидно в матче против «Ньюкасла» (0:0). Тренер «Арсенала» отчаянно нуждается в новых атакующих игроках, чтобы повысить шансы своей команды на титул, но переговоры рискуют зайти в тупик, из-за чего англичанам придется искать другие варианты.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика.