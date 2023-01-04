Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату

Лондонский футбольный клуб «Челси» готов предложить 80 миллионов евро за вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.



Сообщается, что «синие» пытаются переманить украинского футболиста у «Арсенала», который еще три месяца назад договорился о личном контракте с «канонирами» в размере 5,5 миллионов евро в год плюс бонусы.



«Челси» готов предложить Мудрику зарплату в размере 7,5 миллионов евро, чтобы убедить полузащитника перейти к ним.



Сообщалось, что «Шахтер» отклонит второе предложение «Арсенала» по Мудрику в размере 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна приедет на матч «Челси» для переговоров по Мудрику.



В текущем сезоне Михаил провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).