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  4. Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Украина. Премьер лига
04 января 2023, 15:12 | Обновлено 04 января 2023, 15:18
3224
16

Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату

«Синие» пытаются перебить предложение «Арсенала»

04 января 2023, 15:12 | Обновлено 04 января 2023, 15:18
3224
16
Челси готов предложить 80 миллионов евро за Мудрика и космическую зарплату
Instagram. Михаил Мудрик

Лондонский футбольный клуб «Челси» готов предложить 80 миллионов евро за вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

Сообщается, что «синие» пытаются переманить украинского футболиста у «Арсенала», который еще три месяца назад договорился о личном контракте с «канонирами» в размере 5,5 миллионов евро в год плюс бонусы.

«Челси» готов предложить Мудрику зарплату в размере 7,5 миллионов евро, чтобы убедить полузащитника перейти к ним.

Сообщалось, что «Шахтер» отклонит второе предложение «Арсенала» по Мудрику в размере 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна приедет на матч «Челси» для переговоров по Мудрику.

В текущем сезоне Михаил провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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Источник: Шахтер отклонит и второе предложение Арсенала по Мудрику
трансферы Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Комментарии 16
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Remark
Челси об этом знает?
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+4
Alex196
Все эти новости выдуманы Срной и Палкиным .Челси о таком даже не подозревает 
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+3
Mr Voevudskiy
Вот так и до 100 дотянут)
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+3
DmitrySviridon
быстрее бы уже трансферное окно закрылось. Уже этот сериал трансферный затянулся надолго. 
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+2
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Виктор Войцеховский
Давайте я в Свитере напишу что за него миллиард дают ))) Умора ))))
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+1
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umnuy2
90 и по рукам-не вашим не нашим...если 7.5 зарплата правда то Миша красава просто
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+1
Mike000000
Завтра Ман Сити 100 лямов предложить ,а зарплата как у Холанда будет?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Alex196
Зайдите в Гугл и наберите Челси даёт 80 млн .такой новости не существует .это выдумки 
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0
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Allegro_Barbaro
Аль-Наср дасть 100ку, і по всьому))
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0
VikyKrasotulechka90
Лучше в Челси чем донный Арсенал!!
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-9
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