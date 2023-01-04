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  4. Источник: Шахтер отклонит и второе предложение Арсенала по Мудрику
Украина. Премьер лига
04 января 2023, 14:38 |
2193
8

Источник: Шахтер отклонит и второе предложение Арсенала по Мудрику

Руководство донецкого клуба пытается максимально заработать на этом трансфере

04 января 2023, 14:38 |
2193
8
Источник: Шахтер отклонит и второе предложение Арсенала по Мудрику
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» отклонит и второе предложение «Арсенала» по трансферу Михаила Мудрика. Причиной этому станет заинтересованность со стороны еще одного лондонского клуба – «Челси».

Отметим, что изначально «канониры» предлагали 40 миллионов евро плюс 20 миллионов возможных бонусов. Второе предложение составляет 70 миллионов евро.

Сообщается, что генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сейчас ведет переговоры с обоими клубами. «Шахтер», скорее всего, отклонит улучшенное предложение «Арсенала», поскольку оно по-прежнему далеко от их цели в 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна приедет на матч «Челси» для переговоров по Мудрику.

В текущем сезоне Михаил провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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трансферы Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы УПЛ Челси Сергей Палкин Дарио Срна
Источник Daily Mail
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Комментарии 8
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Remark
Мега источник тут вещал, что 4 января Мудрик подпишет контракт с Арсеналом, уже все договорено. Я уже даже шампанское открыл, жду ... а пузырьки все испаряются и испаряются, а контракта все нет и нет (((
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+5
Alex196
Шахтер выбрал неправильную тактику .Он начинает шантаж .вести переговоры с Челси а там ещё Тотнхэм и Астон Вилла хотели Мудрика .Когда они оглянутся после переговоров то поймут что Арсенал уже съехал а те другие будут предлагать 20 25 и не более 
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+4
Andr_Egor
Боже, им за Мудрика 70 миллионов мало... Там за 60 надо было соглашаться, а то 70 за Мудрика - они могли купить игрока за эти деньги намного выше уровня Мудрика. 
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+3
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Тарас Чубак
Якщо правда це, і якщо правда про Челсі (в що практично не віриться, але уявімо) то для Мудрика це дуже погані новини. З футбольної точки зору нинішній Челсі це не Арсенал, кризова команда, ще й скоріше за все без ЛЧ на наступний рік. + там його конкурент не Мартінеллі, а Стерлінг і Пулішич. В цілому з накрутом хайпу навколо Мудрика Шахту можна зрозуміти, але треба і про самого гравця не забувати та його бажання + якщо ще довго будуть вести гру з набиванням ціни то можуть взагалі все втратити
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0
Умник
Не знаю на шантаж похоже.
Я почему то думал реально официально объявят как Миколенко в Январе.
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0
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DK1961
Конечный результат этой саги: при слове "футбол" (как вариант -"шахтер") Мудрика начинает сильно тошнить
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0
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