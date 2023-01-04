Источник: Шахтер отклонит и второе предложение Арсенала по Мудрику

Донецкий «Шахтер» отклонит и второе предложение «Арсенала» по трансферу Михаила Мудрика. Причиной этому станет заинтересованность со стороны еще одного лондонского клуба – «Челси».



Отметим, что изначально «канониры» предлагали 40 миллионов евро плюс 20 миллионов возможных бонусов. Второе предложение составляет 70 миллионов евро.



Сообщается, что генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сейчас ведет переговоры с обоими клубами. «Шахтер», скорее всего, отклонит улучшенное предложение «Арсенала», поскольку оно по-прежнему далеко от их цели в 100 миллионов евро.



Ранее стало известно, что директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна приедет на матч «Челси» для переговоров по Мудрику.



В текущем сезоне Михаил провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).