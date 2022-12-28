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  4. Романо подтвердил: Шахтер отклонил предложение Арсенала по Мудрику
Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 13:20 | Обновлено 28 декабря 2022, 13:51
1303
3

Романо подтвердил: Шахтер отклонил предложение Арсенала по Мудрику

Переговоры между клубами продолжатся

28 декабря 2022, 13:20 | Обновлено 28 декабря 2022, 13:51
1303
3
Романо подтвердил: Шахтер отклонил предложение Арсенала по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Один из самых авторитетных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» по Михаилу Мудрику. «Канониры» предлагали 40 миллионов евро плюс 20 миллионов возможных бонусов.

При этом, «Арсенал» остается на связи с «Шахтером» и окружением игрока. Переговоры продолжатся.

Ранее сообщалось о том, что кроме «Арсенала», пока предложений по Мудрику не делал больше никто.

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Умник
Если правда то жалко.
Но с точки зрения клуба логично.
1. Клуб учавствует в еврокубках.
2. Клуб в упл бореться за место в лч.
3. Клуб не может найти замену игроку.
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