Украина. Премьер лига28 декабря 2022, 13:20 | Обновлено 28 декабря 2022, 13:51
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Романо подтвердил: Шахтер отклонил предложение Арсенала по Мудрику
Переговоры между клубами продолжатся
28 декабря 2022, 13:20 | Обновлено 28 декабря 2022, 13:51
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Один из самых авторитетных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» по Михаилу Мудрику. «Канониры» предлагали 40 миллионов евро плюс 20 миллионов возможных бонусов.
При этом, «Арсенал» остается на связи с «Шахтером» и окружением игрока. Переговоры продолжатся.
Ранее сообщалось о том, что кроме «Арсенала», пока предложений по Мудрику не делал больше никто.
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Но с точки зрения клуба логично.
1. Клуб учавствует в еврокубках.
2. Клуб в упл бореться за место в лч.
3. Клуб не может найти замену игроку.