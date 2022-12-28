Романо подтвердил: Шахтер отклонил предложение Арсенала по Мудрику

Один из самых авторитетных инсайдеров мирового футбола Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что «Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» по Михаилу Мудрику. «Канониры» предлагали 40 миллионов евро плюс 20 миллионов возможных бонусов.

При этом, «Арсенал» остается на связи с «Шахтером» и окружением игрока. Переговоры продолжатся.

Ранее сообщалось о том, что кроме «Арсенала», пока предложений по Мудрику не делал больше никто.