А Ньюкасл и Челси? На Шахтер по Мудрику выходил только лишь один клуб

Не смотря на всеобщий интерес к вингеру донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаилу Мудрику от многих европейских клубов, серьезные намерения по трансферу были и есть только у лондонского «Арсенала».

Как стало ранее известно, «Шахтер» отклонил первое предложение «Арсенала» по Мудрику в размере 45 млн евро, а также 25 млн евро бонусов.

К слову, «горняки» по-прежнему надеются получить за своего молодого таланта 100 миллионов евро.

Отметим, что ранее была информация, что «Челси» и «Ньюкасл» также интересовались Мудриком.