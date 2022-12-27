А Ньюкасл и Челси? На Шахтер по Мудрику выходил только лишь один клуб
Единственная команда – «Арсенал»
Не смотря на всеобщий интерес к вингеру донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаилу Мудрику от многих европейских клубов, серьезные намерения по трансферу были и есть только у лондонского «Арсенала».
Как стало ранее известно, «Шахтер» отклонил первое предложение «Арсенала» по Мудрику в размере 45 млн евро, а также 25 млн евро бонусов.
К слову, «горняки» по-прежнему надеются получить за своего молодого таланта 100 миллионов евро.
Отметим, что ранее была информация, что «Челси» и «Ньюкасл» также интересовались Мудриком.
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