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  4. А Ньюкасл и Челси? На Шахтер по Мудрику выходил только лишь один клуб
Англия
27 декабря 2022, 22:30 |
601
2

А Ньюкасл и Челси? На Шахтер по Мудрику выходил только лишь один клуб

Единственная команда – «Арсенал»

27 декабря 2022, 22:30 |
601
2
А Ньюкасл и Челси? На Шахтер по Мудрику выходил только лишь один клуб
Twitter. Михаил Мудрик

Не смотря на всеобщий интерес к вингеру донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаилу Мудрику от многих европейских клубов, серьезные намерения по трансферу были и есть только у лондонского «Арсенала».

Как стало ранее известно, «Шахтер» отклонил первое предложение «Арсенала» по Мудрику в размере 45 млн евро, а также 25 млн евро бонусов.

К слову, «горняки» по-прежнему надеются получить за своего молодого таланта 100 миллионов евро.

Отметим, что ранее была информация, что «Челси» и «Ньюкасл» также интересовались Мудриком.

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Шахтер Донецк Ньюкасл Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
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Источник ESPN
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Комментарии 2
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pali4144
Якщо його ніхто не купить, пропоную всім українцям скинутись і відправити  його кудись. Якщо серйозно, щось набрид вже цей базар.
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+1
Мурчик
Ничего, скоро и Арсеналу надоест вести переговоры с великим торговцем шахтьором и придется Мурчику в упл играть. Главное чтоб он не забыл батарейки поменять, а то бегать перестанет. 
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+1
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