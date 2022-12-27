Арсеналу - отказать. Шахтер отклонил предложение по Мудрику
Однако переговоры продолжаются
По информации британского издания The Telegraph, «Шахтер» ответил отказом на первое официальное предложение «Арсенала» по поводу хавбека Михаила Мудрика.
Ранее сообщалось, что украинскому клубу предложили около 45 миллионов евро + 20 миллионов евро возможных бонусов. The Telegraph указывает сумму в 55 миллионов фунтов.
Так или иначе, а «Шахтер» отклонил это предложение, но готов обсуждать трансфер дальше.
Журналисты отмечают, что у руководства лондонцев есть уверенность в том, что сделку можно оформить, если увеличить трансферную сумму.
Сам Мудрик давал понять, что хочет перейти именно в «Арсенал», а трансфер желательно оформить в январе.
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