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  4. Арсеналу - отказать. Шахтер отклонил предложение по Мудрику
Украина. Премьер лига
27 декабря 2022, 19:28 |
2670
8

Арсеналу - отказать. Шахтер отклонил предложение по Мудрику

Однако переговоры продолжаются

27 декабря 2022, 19:28 |
2670
8
Арсеналу - отказать. Шахтер отклонил предложение по Мудрику
ФК Шахтер

По информации британского издания The Telegraph, «Шахтер» ответил отказом на первое официальное предложение «Арсенала» по поводу хавбека Михаила Мудрика.

Ранее сообщалось, что украинскому клубу предложили около 45 миллионов евро + 20 миллионов евро возможных бонусов. The Telegraph указывает сумму в 55 миллионов фунтов.

Так или иначе, а «Шахтер» отклонил это предложение, но готов обсуждать трансфер дальше.

Журналисты отмечают, что у руководства лондонцев есть уверенность в том, что сделку можно оформить, если увеличить трансферную сумму.

Сам Мудрик давал понять, что хочет перейти именно в «Арсенал», а трансфер желательно оформить в январе.

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Шахтер Донецк Михаил Мудрик Арсенал Лондон
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Источник The Telegraph
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Pop Pop
ПСВ продал Гакпо Ливерпулю за 37 лямов плюс 7 лямов бонусами,а кроты губу раскатали,Мудрик слабее чем Гакпо и его ждёт участь вечного таланта в упл
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+2
Alex196
Чувствуется что эпопея надолго. .А как обнадежили что сага закончится подписанием  4 января .Правда не указали какого года .Нужно запастись попкорном на зиму пока постепенно всем не надоест .Если на самом деле дают 40 плюс 20 то нужно не брать а хватать деньги 
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+2
valerafan1
Якщо не перейде, то з кожним  пів-роком ціна падатеме, а через 2-3 роки буде нікому не потрібним.
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+2
adidas77
Ви дійсно думаєте, що на ці вброси хтось ще купується? 
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+2
Умник
Думаю перейдет.
Игра журналюг.
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+1
DK1961
Надоело писать об этой саге. Уже скучно. Очень. И беспросветно для Мудрика. Да и для суперклюба рыжего тоже беспросветно - скоро поймете. по результатам этого суперклюба. Порожняк не гоните? Ну ну...
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0
AЛВ
Мудрик побажай "мудрості" Ахмєтову,щоб продали в Арсенал.!!!
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0
123455432
Перша пропозиція завжди менша, тому все правильно зробили
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-2
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