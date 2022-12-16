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Украина. Премьер лига
16 декабря 2022, 13:16 | Обновлено 16 декабря 2022, 13:29
226
0

Новый кандидат. Мудрика хочет еще один клуб из Лондона

Спрос на украинца растет

16 декабря 2022, 13:16 | Обновлено 16 декабря 2022, 13:29
226
0
Новый кандидат. Мудрика хочет еще один клуб из Лондона
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик попал в шорт-лист лондонского «Челси». Сообщается, что вскоре «пенсионеры» могут направить «горнякам» свое предложение по украинцу.

Ранее стало известно, что лидером в борьбе за Мудрика является лондонский «Арсенал», однако «канониры» до конца не могут сформировать свое трансферное предложение. Якобы по аналогичной причине на паузе переговоры по Михаилу держит и «Челси».

Кроме «Арсенала» и «Челси, за ситуацией вокруг 21-летнего Михаила Мудрика также наблюдают «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ювентус» и другие клубы.

В нынешнем сезоне Мудрик сыграл во всех турнирах за «Шахтер» в 18 матчах, забил 10 голов, сделал 8 ассистов.

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Источник Calciomercato
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