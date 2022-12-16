Новый кандидат. Мудрика хочет еще один клуб из Лондона

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик попал в шорт-лист лондонского «Челси». Сообщается, что вскоре «пенсионеры» могут направить «горнякам» свое предложение по украинцу.

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Ранее стало известно, что лидером в борьбе за Мудрика является лондонский «Арсенал», однако «канониры» до конца не могут сформировать свое трансферное предложение. Якобы по аналогичной причине на паузе переговоры по Михаилу держит и «Челси».

Кроме «Арсенала» и «Челси, за ситуацией вокруг 21-летнего Михаила Мудрика также наблюдают «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ювентус» и другие клубы.

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В нынешнем сезоне Мудрик сыграл во всех турнирах за «Шахтер» в 18 матчах, забил 10 голов, сделал 8 ассистов.