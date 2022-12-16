Новый кандидат. Мудрика хочет еще один клуб из Лондона
Спрос на украинца растет
Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик попал в шорт-лист лондонского «Челси». Сообщается, что вскоре «пенсионеры» могут направить «горнякам» свое предложение по украинцу.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Ранее стало известно, что лидером в борьбе за Мудрика является лондонский «Арсенал», однако «канониры» до конца не могут сформировать свое трансферное предложение. Якобы по аналогичной причине на паузе переговоры по Михаилу держит и «Челси».
Кроме «Арсенала» и «Челси, за ситуацией вокруг 21-летнего Михаила Мудрика также наблюдают «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ювентус» и другие клубы.
В нынешнем сезоне Мудрик сыграл во всех турнирах за «Шахтер» в 18 матчах, забил 10 голов, сделал 8 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В УЕФА поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра»
Главный рейтинг миллионеров мирового футбола по итогам уходящего года…