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  4. Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
Украина. Премьер лига
15 декабря 2022, 13:37 |
1870
11

Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро

Блогер Sport.ua объясняет, почему менеджеры «Шахтера» неправы, оценивая украинца так дорого

15 декабря 2022, 13:37 |
1870
11
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Шахтера» и сборной Украины 21-летний Михаил Мудрик пользуется спросом среди ведущих команд Европы. Руководители донецкого клуба публично отмечают, что дешево продавать своего лидера не планируют. Сравнивают Мудрика с Джеком Грилишем и Антони, за которых было заплачено в районе 100 млн. евро.

Прогресс Мудрика очевиден. Портал Transfermarkt поднял стоимость украинца с 15 до 40 млн. Михаил хорошо себя проявил в Лиге чемпионов, стал игроком сборной Украины, он лучший в УПЛ, но 100 млн – это откровенно завышенная сумма. Мудрик не стоит сколько. Для этого есть объективные причины.

Сборная Украины. Претендент на большой трансфер должен быть основным игроком сборной своей страны, а национальная команда - иметь успехи. Мудрик играет за сборную только с весны. Еще даже года нет. Сборная не смогла добыть в борьбе путевку на чемпионат мира и даже не пробилась в дивизион А Лиги наций. Выступления в Катаре бы стали прекрасной витриной для Михаила. Нидерландец Гакпо после удачной игры получил интерес со стороны ведущих команд Европы.

УПЛ. Бесспорно, что Мудрик – лучший игрок нынешнего чемпионата с большим отрывом. Он техничный, креативный и очень быстрый. Никто не может приблизиться к его уровню. Но нынешний чемпионат очень слаб. из-за войны УПЛ потеряла много легионеров. Серьезные выводы по украинской лиге делать нельзя.


ФК Шахтер

Украинец. Пока наших соотечественников в ведущих клубах Европы не так уж много. Да, Шевченко был игроком первой величины. Лужный и Воронин играли на высоком уровне. Малиновский блистал в Италии не так давно. Зинченко был на вторых ролях в «Манчестер Сити». Если бы Мудрик был бразильцем, испанцем, англичанином, французом, то ему было бы гораздо проще получить дорогой трансфер. К сожалению, к украинцам немного иное отношение.

Год взрослого футбола. Пока Мудрик играл на высоком уровне не так уж много. У Де Дзерби полгода. Вторая часть прошлого сезона не состоялась из-за войны. В этом сезоне – только первый круг. Фактически, выходит один полноценный сезон. Этого очень мало, чтобы делать серьезные выводы по футболисту.

Агенты. Для перехода в большой клуб нужен соответствующий посредник, который будет иметь контакты, авторитет и личные отношения среди менеджеров европейских грандов и может с ними договариваться. Интересы Михаила представляет агентство ALIK FOOTBALL MANAGEMENT. Это украинская контора. Владельцами компании являются два Алексея - Люндовский и Алехин. Компания также представляет интересы Артема Довбика. В кулуарах их связывают с Евгением Красниковым. Официально у них нет опыта больших переходов в серьезные клубы. Тот же Довбик никуда перейти не может.

Ничего общего с Грилишем и Антони. Боссы Шахтера сравнивают Мудрика с этими игроками и прямым текстом говорят, что Михаил должен стоить сколько же. На самом деле, ничего общего между этими футболистами нет в плане трансферов. Грилиш переходил в «Манчестер Сити» уже в качестве сформированного игрока и имел полных 25 лет. С опытом выступлений в АПЛ и лидерством в «Астон Вилле». Приходил на место проданного в «Баварию» Сане. Джек со сборной Англии дошел до финала Евро-2020. Играл в Катаре.

«МЮ» заплатил за Антони так много, потому что бразильца в Амстердаме тренировал нынешний наставник манкунианцев Эрик тен Хаг. Он отлично знает его потенциал. Кроме того, вингер уже был игроком сборной Бразилии. Сравнивать футболиста сборной Украины с игроками сборных Бразилии и Англии – как-то не очень корректно.

Силовая опека. У Мудрика было все хорошо в ЛЧ, пока он не противостоял физически сильным игрокам. «Реал» дважды и «Лейпциг» в гостях не боялись играть против «Шахтера» с высокой защитой без двойной опеки Мудрика. Рюдигер почти ничего не проиграл Михаилу один в один. А Симакан полностью закрыл украинца в последнем туре ЛЧ. Оба благодаря длине ног и физической силе оставляли Мудрика не у дел. Если оппонент играет более плотно и жестко, то у вингера «Шахтера» не все получается. При том, что Рюдигер и Симакан – не самые сильные защитники в мире. Защитник «Лейпцига» даже не поехал в Катар со сборной Франции, а Германия Рюдигера провалилась на мундиале.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик против Мохамеда Симакана

Тактика «Шахтера». Йовичевич максимально использует сильные стороны Мудрика при построении игры команды. Команда играет через сильные стороны своего лидера. В ЛЧ ждали, терпели, чтобы иметь 3-4 возможности для скоростных забегов Мудрика. Когда Мудрик будет играть в другом клубе и при другом тренере, то может все быть иначе. Никто специально затачивать игру под него не будет. Например, в сборной Украины, где другой тренер и другое построение, Мудрик не так ярок.

Реальность рынка. Фабрицио Романо сообщает, что ПСВ оценил своего лидера Коди Гакпо в 50 млн. евро. Тот же Романо пишет, что «Челси» согласовал трансфер форварда «Лейпцига» Кристофера Нкунку за 60 млн. Оба - уже сформированные футболисты, играющие в атаке, звезды сильных чемпионатов, представляют ведущие клубы Европы. Transfermarkt оценивает обоих выше Мудрика – 45 млн по Гакпо и 80 по Нкунку. Сумма потенциальных переходов этих футболистов далека от 100 млн.

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Источник: Арсенал ждет, когда Шахтер определит стоимость Мудрика
статьи эксклюзив Михаил Мудрик Шахтер Донецк
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Сергей Тищенко
Сергей Тищенко Sport.ua
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Комментарии 11
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GloryUkraine
За 100 млн Мудрика до пенсії будуть продавати.
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+6
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KOT
Все по факту, так и загубить карьеру могут, хорошему игроку 
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+5
googlle
Всі ці "причини" не важливі, якщо хтось заплатить за нього 100 млн - коштує, не заплатить - не коштує. 
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+2
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Gargantua
самая темная страница Мудрика это конечно дуэль с Симаканом.
он не только скушал Мишу но и обеспечил со своего фланга не слабое давление на оборону. 
То есть по идее Симакан должен стоить 200 млн
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+1
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Ruzy
Більше чим за 35 ніхто його купить
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+1
⬆️
А Мудрик слушает да ест.    Может пусть он сам себе ценник поставит?  И пока играет в Шахтёре.   Ведь как говорят базарные люди: На любой товар найдётся покупатель.
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0
Mac_Gyver
А навіщо його задешево продавати Шахтарю, якщо він майже єдиний актив, та за кар'єру принесе ШД десятки мільйонів?
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-2
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