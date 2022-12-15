Источник: Арсенал ждет, когда Шахтер определит стоимость Мудрика

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» ведет переговоры с «Шахтером» о трансфере Михаила Мудрика, но все еще не сделал официально предложение.

Лондонский клуб пытается определить, сколько «Шахтер» хочет получить за своего хавбека. По информации журналиста, клуб только для вида говорит о 100 миллионах евро, тогда как в реальности готов согласиться на меньшие деньги.

Сам Мудрик надеется, что трансфер состоится до конца января.

«Арсенал» на этот момент является единственным клубом, который серьезно нацелен оформить дорогостоящий переход зимой, не откладывая все на лето.