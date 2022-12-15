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  4. Источник: Арсенал ждет, когда Шахтер определит стоимость Мудрика
Англия
15 декабря 2022, 12:30 |
490
2

Источник: Арсенал ждет, когда Шахтер определит стоимость Мудрика

Украинский клуб пока не назвал окончательную стоимость

15 декабря 2022, 12:30 |
490
2
Источник: Арсенал ждет, когда Шахтер определит стоимость Мудрика
ФК Шахтер

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» ведет переговоры с «Шахтером» о трансфере Михаила Мудрика, но все еще не сделал официально предложение.

Лондонский клуб пытается определить, сколько «Шахтер» хочет получить за своего хавбека. По информации журналиста, клуб только для вида говорит о 100 миллионах евро, тогда как в реальности готов согласиться на меньшие деньги.

Сам Мудрик надеется, что трансфер состоится до конца января.

«Арсенал» на этот момент является единственным клубом, который серьезно нацелен оформить дорогостоящий переход зимой, не откладывая все на лето.

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Арсенал Лондон Михаил Мудрик Шахтер Донецк
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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Александр Чернокур
Только вчера писали что 4 января подписывает контракт и все уже проводили и желали классной игры в Арсенале а сегодня спрашивают сколько вообще он стоит и кто это .интересно кто-то зарабатывает на сплетнях или просто пишут что в голову взбредёт ?
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+3
BestOf
От дурні каноніри. Якщо сьогодні Мурзіка за 100млн не куплять, то завтра вже 150 коштувати буде. 
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