Ньюкасл готовится к трансферу Мудрика за более чем 50 миллионов фунтов

В январе «Ньюкасл» попробует подписать 21-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Как сообщает Football Insider, за таланта «горняков» английский клуб готов заплатить более 50 миллионов фунтов и в настоящий момент уже сделал предварительные шаги к тому, чтобы сделка состоялась в январе.

Владельцы «Ньюкасла» [Суверенный фонд Саудовской Аравии] уже одобрили как минимум одно топ-подписание в январское окно.

Ожидается, что «сороки» столкнутся с серьезной конкуренцией за право подписать Мудрика. На футболиста также всерьез претендует «Арсенал», который, как сообщалось вчера, даже сделал предложение на 60 миллионов евро, хотя, по другой информации, «канониры» пока лишь готовятся его сделать.