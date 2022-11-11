Ньюкасл готовится к трансферу Мудрика за более чем 50 миллионов фунтов
Владельцы клуба уже дали «зеленый свет» на одно январское топ-подписание
В январе «Ньюкасл» попробует подписать 21-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.
Как сообщает Football Insider, за таланта «горняков» английский клуб готов заплатить более 50 миллионов фунтов и в настоящий момент уже сделал предварительные шаги к тому, чтобы сделка состоялась в январе.
Владельцы «Ньюкасла» [Суверенный фонд Саудовской Аравии] уже одобрили как минимум одно топ-подписание в январское окно.
Ожидается, что «сороки» столкнутся с серьезной конкуренцией за право подписать Мудрика. На футболиста также всерьез претендует «Арсенал», который, как сообщалось вчера, даже сделал предложение на 60 миллионов евро, хотя, по другой информации, «канониры» пока лишь готовятся его сделать.
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и кстати для самого Мудрика хороший.
Я думаю, Ньюкасл не найкращий варіант. Найкращий це ПСЖ, непоганий також Ювентус. Арсенал 50/50 %.Головне щоб грав, прогресував і досягав найвищих цілей разом з командою. Щоб був "у тренді" і "на підйомі" разом з клубом.