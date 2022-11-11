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  4. Ньюкасл готовится к трансферу Мудрика за более чем 50 миллионов фунтов
Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 10:24 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:27
1542
8

Ньюкасл готовится к трансферу Мудрика за более чем 50 миллионов фунтов

Владельцы клуба уже дали «зеленый свет» на одно январское топ-подписание

11 ноября 2022, 10:24 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:27
1542
8
Ньюкасл готовится к трансферу Мудрика за более чем 50 миллионов фунтов
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

В январе «Ньюкасл» попробует подписать 21-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Как сообщает Football Insider, за таланта «горняков» английский клуб готов заплатить более 50 миллионов фунтов и в настоящий момент уже сделал предварительные шаги к тому, чтобы сделка состоялась в январе.

Владельцы «Ньюкасла» [Суверенный фонд Саудовской Аравии] уже одобрили как минимум одно топ-подписание в январское окно.

Ожидается, что «сороки» столкнутся с серьезной конкуренцией за право подписать Мудрика. На футболиста также всерьез претендует «Арсенал», который, как сообщалось вчера, даже сделал предложение на 60 миллионов евро, хотя, по другой информации, «канониры» пока лишь готовятся его сделать.

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Источник Football Insider
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Комментарии 8
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Gargantua
вот я думаю что Ньюкасл это наиболее реальный вариант на сегодня.
и кстати для самого Мудрика хороший.
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+2
Spectra
Завтра ПСЖ его будет покупать, потом Арсенал и так далее.
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+1
Kain_X_Rain
Да он вчера перешел в Арсенал за 60 млн )
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+1
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Злий Глобинець
На ажіотажі, звичайно, можна підняти ціну. Але до якого варіанту схиляється сам Мишко?
Я думаю, Ньюкасл не найкращий варіант. Найкращий це ПСЖ, непоганий також Ювентус. Арсенал 50/50 %.Головне щоб грав, прогресував і досягав найвищих цілей разом з командою. Щоб був "у тренді" і "на підйомі" разом з клубом.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
123455432
Була інформація, те що власники Ньюкасла інвестували трохи більше 70 мілліонів фунтів. Це виглядає як мінімум логічно.
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0
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