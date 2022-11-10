Украина. Премьер лига10 ноября 2022, 23:35 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:07
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Источник: Шахтер еще не получал предложений по Мудрику
Пока что «Арсенал» контактирует с окружением вингера
10 ноября 2022, 23:35 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:07
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«Шахтер» пока что не получал официальных предложений по поводу трансфера Михаила Мудрика. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, «Арсенал» работает над трансфером Мудрика, но пока что контакты ведутся только с окружением самого игрока. «Шахтер» хочет получить за 21-летнего вингера 60-70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» уже предложил за Мудрика 60 миллионов евро. Также игроком интересуются «ПСЖ», «Ювентус» и другие топ-клубы.
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Комментарии 6
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видимо 60 млн евро Арсенал предложил окружению Мудрика, сам Мудрик и Шахтер ждут свою долю
спорт.юа саме не знає, що пише..
Всё трахают, а замуж не берут!
Показать Скрыть 1 ответ
Фабріціо Романо - надійне джерело інформації, тому йому можна вірити
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