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  4. Источник: Шахтер еще не получал предложений по Мудрику
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 23:35 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:07
292
6

Источник: Шахтер еще не получал предложений по Мудрику

Пока что «Арсенал» контактирует с окружением вингера

10 ноября 2022, 23:35 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:07
292
6
Источник: Шахтер еще не получал предложений по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Шахтер» пока что не получал официальных предложений по поводу трансфера Михаила Мудрика. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Арсенал» работает над трансфером Мудрика, но пока что контакты ведутся только с окружением самого игрока. «Шахтер» хочет получить за 21-летнего вингера 60-70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» уже предложил за Мудрика 60 миллионов евро. Также игроком интересуются «ПСЖ», «Ювентус» и другие топ-клубы.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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Комментарии 6
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Gargantua
видимо 60 млн евро Арсенал предложил окружению Мудрика, сам Мудрик и Шахтер ждут свою долю
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+2
Spaceman
спорт.юа саме не знає, що пише..
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+1
zzg77
Всё трахают, а замуж не берут! 
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0
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123455432
Фабріціо Романо - надійне джерело інформації, тому йому можна вірити
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0
Remark
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0
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