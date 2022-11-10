Источник: Шахтер еще не получал предложений по Мудрику

«Шахтер» пока что не получал официальных предложений по поводу трансфера Михаила Мудрика. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, «Арсенал» работает над трансфером Мудрика, но пока что контакты ведутся только с окружением самого игрока. «Шахтер» хочет получить за 21-летнего вингера 60-70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» уже предложил за Мудрика 60 миллионов евро. Также игроком интересуются «ПСЖ», «Ювентус» и другие топ-клубы.