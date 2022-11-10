Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ

Лондонский «Арсенал», который проявляет активную заинтересованность в услугах вингера «Шахтера» Михаила Мудрика, сделал донецкому клубу предложение о покупке футболиста.

Теперь «Арсенал» ожидает, каким будет ответ украинской стороны.

Вероятнее всего, предложение «канониров» составляет около 60 миллионов евро. Эта сумма недалека от той, за которую «Шахтер» готов продать своего таланта.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к Мудрику проявляют «Пари Сен-Жермен», «Ньюкасл», «Ювентус» и ряд других топ-клубов континента.

Также в СМИ была информация о том, что Мудрик уже договорился об условиях личного контракта с «Арсеналом».