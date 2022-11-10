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  4. Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 18:49 |
6323
18

Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ

«Канониры» ждут ответа от «горняков»

10 ноября 2022, 18:49 |
6323
18
Арсенал сделал предложение Шахтеру по Мудрику на 60 млн евро – СМИ
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Лондонский «Арсенал», который проявляет активную заинтересованность в услугах вингера «Шахтера» Михаила Мудрика, сделал донецкому клубу предложение о покупке футболиста.

Теперь «Арсенал» ожидает, каким будет ответ украинской стороны.

Вероятнее всего, предложение «канониров» составляет около 60 миллионов евро. Эта сумма недалека от той, за которую «Шахтер» готов продать своего таланта.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к Мудрику проявляют «Пари Сен-Жермен», «Ньюкасл», «Ювентус» и ряд других топ-клубов континента.

Также в СМИ была информация о том, что Мудрик уже договорился об условиях личного контракта с «Арсеналом».

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Источник Calciomercato.it
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Комментарии 18
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123455432
Я думав, що вони почнуть з 40-50 млн. Одразу 60? Якщо це правда, то треба одразу погоджуватися з цією пропозицією 
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+6
Игорь Левченко
Если правда, нужно соглашаться, с Зиной вместе будут по кабакам ходить).
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+3
Lion
Если правда продавать.
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+2
SrAntoshin
Такі напіввигадані новини можна штампувати кожен другий день, змінюючи суму і назву команди 
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Dreifus
Я б продал. Жаль, что у меня Мудрика нет.
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0
BAD👣BOY
Толку от него, ветер ганяет по полю. Его цена 6 мил с доставкой федексом бандеролью
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0
avk2307
У Арсенала есть дрстаточно неплохой подбор игроков сейчас и еще в арендах куча игроков.
Усердчтвовать они точно не будут , даже если он им интересен. 
60 млн подьемная  сумма для них , но думаю , что предложение меньше.
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0
OKs100
Дешевле чем за 90 миллионов вряд ли продадут.
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-1
Maks_krot
Он талантище мудрило  и ещё полностью не раскрылся стоит он этих денег ,конечно хочется чтобы до лета остался ,ну есть отличные предложения нужно продавать ,а замена у шахтера на него есть ,много талантов раскрываются сейчас ,ну и купить после такой продажи можно пару игроков  молодых перспективных хорошего уровня !!!
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-2
Злий Глобинець
От і добре. За таку суму на лавці точно не сидітиме. А враховуючи: ігри в АПЛ + Кубок Англії + Кубок Ліги + Ліга Європи - то ігрового часу в Мишка буде достатньо. А в наступному сезоні і Ліга Чемпіонів - буде де йому себе проявити і показати.
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-2
Павел Гришин
Хорошая цена за классного игрока ,думаю и Суркис тоже зимой продаст Цыганкова и Шапаренко за пару золотых часиков стоимостью в 1 млн .
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-3
Александр Шевченко
Если правда, то нужно продать. А то вон у рыжего донецкого бомжа уже денег нет по словам менегеров с дэтека, которые говорят шо денег нет на новое оборудование. И ваще говорят у нас гавно оборудование дешевое, потому что у ахметки денег нет и он все деньги на бибизян тратил, а на нас забил и потому западные трансформаторы не подходят. Каороче, пускай бомжара рыжий не выкабеливаеться и продает зализанного обтатухеного своего за бабки, глядишь и свет снова в Киеве будет без перебоев
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-5
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