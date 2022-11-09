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Англия
09 ноября 2022, 10:48 | Обновлено 09 ноября 2022, 11:07
2961
10

Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом

Полузащитник может зимой покинуть «Шахтер»

09 ноября 2022, 10:48 | Обновлено 09 ноября 2022, 11:07
2961
10
Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В предстоящее зимнее трансферное окно украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик может сменить украинскую Премьер-лигу на английскую. Ранее уже сообщалось, что 21-летнего игрока в своих рядах хотят видеть среди прочего «Ньюкасл» и «Арсенал». И якобы именно лондонские «канониры» считаются фаворитами, так как самому Мудрику перспективы выступления под руководством Микеля Артеты более привлекательны.

Ранее сообщалось, будто «Арсенал» готовит «Шахтеру» большое предложение по Михаилу Мудрику.

Источник утверждает, что украинский хавбек уже провел с «канонирами» переговоры по будущему сотрудничеству. Они названы позитивными. Также сообщается, что трансфер Мудрика будет осуществлен в январе будущего года.

Как известно, левый фулбек «Арсенала» и игрок сборной Украины Александр Зинченко может поспособствовать переходу Михаила Мудрика в стан «Арсенала».

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Арсенал Лондон трансферы Александр Зинченко
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Источник talkSPORT
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Комментарии 10
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Alehandro
Єдине, що бентежить, що в Арсенала на цій позиції грає інший 21-річний вундеркінд  Габріел Мартінелі і він дуже крутий. Якщо ідея в тому, що Мартінелі засвітиться на ЧС в складі Бразилії і його хтось придбає за шалені гроші, а на його місце взяти Мудрика, то це норм тема, а інакше буде важкувато пробиватись в основу...
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+4
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Игорь Левченко
Главное, не переМудрить)
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+4
Veter
На украинской мове и на наших условиях.
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+1
umnuy2
мартинелли там основной без вопросов
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+1
Злий Глобинець
От і добре, Зінченко допоможе адаптуватися. А для хорошого футболіста місце завжди в основі знайдеться. В принципі Мудрик може грати і під нападаючими, тобто в центрі півзахисту. Мессі - яскравий приклад, інколи грає як десятка, інколи -як лівий вінгер, але найчастіше в атаці. Мудрику теж треба так спробувати, хоча такі речі від тренера залежать і від його установок.
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0
123455432
все ближче та ближче до трансферу
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0
vital
Цілком хороший варіант. А на рахунок Мартінеллі так він хороший нападаючий. Але ж Мудрик лівий вінгер. 
Прикольна була б ліва бровка: Зінченко-Мудрик-Мартінеллі...
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-1
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