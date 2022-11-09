Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом

В предстоящее зимнее трансферное окно украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик может сменить украинскую Премьер-лигу на английскую. Ранее уже сообщалось, что 21-летнего игрока в своих рядах хотят видеть среди прочего «Ньюкасл» и «Арсенал». И якобы именно лондонские «канониры» считаются фаворитами, так как самому Мудрику перспективы выступления под руководством Микеля Артеты более привлекательны.

Ранее сообщалось, будто «Арсенал» готовит «Шахтеру» большое предложение по Михаилу Мудрику.

Источник утверждает, что украинский хавбек уже провел с «канонирами» переговоры по будущему сотрудничеству. Они названы позитивными. Также сообщается, что трансфер Мудрика будет осуществлен в январе будущего года.

Как известно, левый фулбек «Арсенала» и игрок сборной Украины Александр Зинченко может поспособствовать переходу Михаила Мудрика в стан «Арсенала».