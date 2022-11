Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик остается главной трансферной целью лондонского «Арсенала». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, «Арсенал» готовит предложение в размере 50-60 миллионов евро по Мудрику. По условиям личного контракта с украинцем договорились еще в августе, но тогда «Шахтер» не отпустил игрока.

Ранее сообщалось о том, что Мудрик покинет «Шахтер» в январе.

Mykhaylo #Mudryk is still #Arsenal’s main target. #Gunners working to sign him and preparing an important bid (around €50-60M) to submit to #Shakhtar to try to reach an agreement. Reminder: Mudryk agreed personal terms last August, but Shakhtar turned down #AFC’s bid. #transfers https://t.co/Lveyzi2ex2