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  4. Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 13:20 |
1792
1

Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике

Украинское лобби в действии

08 ноября 2022, 13:20 |
1792
1
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (слева) и Александр Зинченко (крайний справа)

Левый фулбек «Арсенала» и футболист сборной Украины Александр Зинченко может поспособствовать переходу вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в стан «канониров».

Сообщается, что Зинченко восторженно отозвался боссам «Арсенала» о Мудрике.

У «Арсенала» есть несколько игроков на примете, чтобы в январе попытаться усилить атакующий потенциал команды, и Мудрик – один из тех, кто входит в шорт-лист.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готовит серьезное предложение по Мудрику – на 50-60 миллионов евро.

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Источник 90min
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Комментарии 1
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Octopus
Лучше не надо, наших надо бить ногами, чтобы они выкладывались на 100%, а тепличные условия только вредят. Далеко за примером ходить не надо. После перехода Миранчука и Коваленко сдулся Малиновский, он почувствовал, что уже ветеран среди новичков и уже можно не работать над собой.
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