Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Украинское лобби в действии
Левый фулбек «Арсенала» и футболист сборной Украины Александр Зинченко может поспособствовать переходу вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в стан «канониров».
Сообщается, что Зинченко восторженно отозвался боссам «Арсенала» о Мудрике.
У «Арсенала» есть несколько игроков на примете, чтобы в январе попытаться усилить атакующий потенциал команды, и Мудрик – один из тех, кто входит в шорт-лист.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готовит серьезное предложение по Мудрику – на 50-60 миллионов евро.
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