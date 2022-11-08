Левый фулбек «Арсенала» и футболист сборной Украины Александр Зинченко может поспособствовать переходу вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в стан «канониров».

Сообщается, что Зинченко восторженно отозвался боссам «Арсенала» о Мудрике.

У «Арсенала» есть несколько игроков на примете, чтобы в январе попытаться усилить атакующий потенциал команды, и Мудрик – один из тех, кто входит в шорт-лист.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готовит серьезное предложение по Мудрику – на 50-60 миллионов евро.