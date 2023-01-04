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Украина. Премьер лига
04 января 2023, 19:44 |
2806
9

Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику

Похоже, «Шахтеру» таки удастся организовать трансферный спор между топ-клубами за своего таланта

04 января 2023, 19:44 |
2806
9
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Instagram. Михаил Мудрик

Руководство «Челси» дало понять коллегам из «Шахтера», что готово финансово превзойти любое предложение по вингеру Михаилу Мудрику, которое «горнякам» сделает лондонский «Арсенал».

«Шахтер» оценивает своего футболиста в 100 миллионов евро, а «Арсенал» пока выразил готовность заплатить меньше. Разница в оценках между клубами составляет около 20 миллионов евро, чем и готовы воспользоваться в «Челси».

В стане «синих» готовы активно поработать в январское трансферное окно, чтобы обеспечить переформатирование команды. Также в «Челси» абсолютно доверяют Грэму Поттеру, перед которым стоит задача построить долгосрочный проект.

Михаил Мудрик склоняется к переходу именно в «Арсенал», так как ранее имел разговор с наставником «канониров» Микелем Артетой, который в общих чертах обрисовал роль украинца в своей команде.

Сегодня в СМИ сообщалось, что в «Шахтере» готовы оставить Мудрика в клубе до лета, если так и не получат по нему предложений на 100 миллионов евро.

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Челси Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы
Источник The Independent
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Комментарии 9
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Nordenus
Только не в Челси, там сейчас все плохо...
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+3
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Alex196
Да здесь раньше врали хоть через слово а сейчас врут каждое слово 
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+3
Mike000000
А источник случайно не Спирт ЮА  ???
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+3
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Ретро Футбол
Так він вже підписав з Арсеналом контракт і 4-го січня оголосять про трансфер..... Чи брехня?
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+2
umnuy2
что он будет делать в арсе если там топ Мартинелли на его месте--справа топ Сака....с зиной будут меняться чи шо...........Челси пусть едет
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0
Kain_X_Rain
Треба редакції повідомити,що скаути з Арсеналу статей Українських СМІ не читають,отже можно не старатись на такі новони,то що окрім вас більше ніхто про це не пише.
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0
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