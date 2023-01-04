Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику

Руководство «Челси» дало понять коллегам из «Шахтера», что готово финансово превзойти любое предложение по вингеру Михаилу Мудрику, которое «горнякам» сделает лондонский «Арсенал».

«Шахтер» оценивает своего футболиста в 100 миллионов евро, а «Арсенал» пока выразил готовность заплатить меньше. Разница в оценках между клубами составляет около 20 миллионов евро, чем и готовы воспользоваться в «Челси».

В стане «синих» готовы активно поработать в январское трансферное окно, чтобы обеспечить переформатирование команды. Также в «Челси» абсолютно доверяют Грэму Поттеру, перед которым стоит задача построить долгосрочный проект.

Михаил Мудрик склоняется к переходу именно в «Арсенал», так как ранее имел разговор с наставником «канониров» Микелем Артетой, который в общих чертах обрисовал роль украинца в своей команде.

Сегодня в СМИ сообщалось, что в «Шахтере» готовы оставить Мудрика в клубе до лета, если так и не получат по нему предложений на 100 миллионов евро.