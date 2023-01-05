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  4. ФОТО. Мудрик лайкнул мем, на котором он изображен в клетке в Шахтере
Украина. Премьер лига
05 января 2023, 13:08 |
663
6

ФОТО. Мудрик лайкнул мем, на котором он изображен в клетке в Шахтере

Михаил очень хочет переехать в чемпионат Англии

05 января 2023, 13:08 |
663
6
ФОТО. Мудрик лайкнул мем, на котором он изображен в клетке в Шахтере
Instagram. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик лайкнул публикацию в инстаграме, на которой он изображен в клетке в донецком клубе.

Отметим, что этот мем опубликовала одна из фанатских страниц «Арсенала», который пытается как можно быстрее подписать украинского футболиста.

Ранее сообщалось, что кроме «канониров» на Мудрика также претендует «Челси», который готов перебить любое предложение «Арсенала».

«Шахтер» якобы хочет за Михаила не менее 100 миллионом евро и даже угрожает отложить переговоры до лета, если предложения не будут удовлетворять «горняков».

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трансферы Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Instagram
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Комментарии 6
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donnerwetter
Афигеть! И кому то не лень отыскивать чей то лайк среди почти 4 000. Вот это суровая работа.
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0
avk2307
Я думаю он наивно надеялся , что ему к дню рождения подарок сделают. 
Но ....
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0
Lesovij7
Да задолбал он уже
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-3
Gargantua
ктот ему дураку виноват, что он контракт продлил?
все может закончиться печально и для Мудрика и для Шахтера, если трансфер не состоится.
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-3
Alex196
Он раб и ничего в своей судьбе не решает.Нажрутся ненасытные хозяева и только тогда отпустят заложника но судя что на него столько поставлено это будет нескоро 
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-3
BestOf
Але клітка ця іржава. Скоро розвалиться і зникне...
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-5
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