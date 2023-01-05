ФОТО. Мудрик лайкнул мем, на котором он изображен в клетке в Шахтере

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик лайкнул публикацию в инстаграме, на которой он изображен в клетке в донецком клубе.



Отметим, что этот мем опубликовала одна из фанатских страниц «Арсенала», который пытается как можно быстрее подписать украинского футболиста.



Ранее сообщалось, что кроме «канониров» на Мудрика также претендует «Челси», который готов перебить любое предложение «Арсенала».



«Шахтер» якобы хочет за Михаила не менее 100 миллионом евро и даже угрожает отложить переговоры до лета, если предложения не будут удовлетворять «горняков».