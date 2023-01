Стала известна сумма бонусов, которые Арсенал готов заплатить за Мудрика

В четверг, 12 декабря, известный журналист Фабрицо Романо заявил, что «Арсенал» сделал новое предложение «Шахтеру» по трансферу Михаила Мудрика.

Лондонский «Арсенал» сделал донецкому «Шахтеру» предложение в размере 70 млн евро плюс бонусы. Теперь известна сумма бонусов – 20-25 млн евро. То есть второе предложение канониров составляет 70 млн евро +20-25 млн евро бонусами.

Отметим, что «Шахтер» отклонил первое предложение «Арсенала» по Михаилу Мудрику. «Канониры» предлагали 40 миллионов евро плюс 20 миллионов возможных бонусов.

Arsenal new bid for Mykhaylo Mudryk has €70m guaranteed fee, as revealed yesterday — understand bonuses are close to €20/25m. 🚨⚪️🔴🇺🇦 #AFC



Waiting for Shakthar, Arsenal are now discussing on add-ons structure and how/when to activate them.



