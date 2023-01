Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика

Лондонский «Арсенал» сделал донецкому «Шахтеру» предложение в размере 70 млн евро плюс бонусы за переход хавбека Михаила Мудрика, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас «Арсенал» и «Шахтер» ведут переговоры по поводу пакета бонусов. При этом нет никаких проблем по вопросам личного контракта игрока с лондонским клубом. 22-летний Мудрик очень хочет переезда в Лондон.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

