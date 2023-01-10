ВИДЕО. Малиновский – в Марселе. Первый день украинца в городе

Клуб Лиги 1 «Марсель» показал видео, на котором хавбек Руслан Малиновский проводит первые часы в новом городе. Украинец только вчера прошел медосмотр и подписал контракт.

«Марсель» взял Руслана в аренду с правом обязательного выкупа.