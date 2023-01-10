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Франция
10 января 2023, 17:27 | Обновлено 10 января 2023, 17:41
896
0

ВИДЕО. Малиновский – в Марселе. Первый день украинца в городе

Игрок обживается на новом месте

10 января 2023, 17:27 | Обновлено 10 января 2023, 17:41
896
0
ВИДЕО. Малиновский – в Марселе. Первый день украинца в городе
twitter.com/om_english. Руслан Малиновский

Клуб Лиги 1 «Марсель» показал видео, на котором хавбек Руслан Малиновский проводит первые часы в новом городе. Украинец только вчера прошел медосмотр и подписал контракт.

«Марсель» взял Руслана в аренду с правом обязательного выкупа.

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Марсель Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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