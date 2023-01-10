Франция10 января 2023, 17:27 | Обновлено 10 января 2023, 17:41
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ВИДЕО. Малиновский – в Марселе. Первый день украинца в городе
Игрок обживается на новом месте
10 января 2023, 17:27 | Обновлено 10 января 2023, 17:41
896
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Клуб Лиги 1 «Марсель» показал видео, на котором хавбек Руслан Малиновский проводит первые часы в новом городе. Украинец только вчера прошел медосмотр и подписал контракт.
«Марсель» взял Руслана в аренду с правом обязательного выкупа.
𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒, 𝑅𝑢𝑠𝑙𝑎𝑛 💙— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) January 10, 2023
The 🇺🇦 Ukrainian international's first glimpses of his new home 🏡
Hope you loved it, @malinovskyi18 💙🤍pic.twitter.com/simaNZYVvi
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