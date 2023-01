Источник: греческий клуб согласовал подписание Тайсона на 1,5 сезона

Греческий клуб ПАОК согласовал подписание бразильского хавбека Тайсона, экс-футболиста «Металлиста» и «Шахтера»,

Контракт 34-летнего полузащитника будет действовать 1,5 сезона, до лета 2024 года, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Команду ПАОК возглавляет 53-летний румын Разван Луческу, сын наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу, под руководством которого Тайсон играл за «Шахтер».

7 января Тайсон досрочно расторг контракта с бразильским «Интернасьоналом», и теперь бразилец возвращается в европейский футбол.

