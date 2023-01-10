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Греция
10 января 2023, 00:42 | Обновлено 10 января 2023, 01:14
206
0

Источник: греческий клуб согласовал подписание Тайсона на 1,5 сезона

Главным тренером ПАОК является 53-летний румын Разван Луческу, сын Мирчи

10 января 2023, 00:42 | Обновлено 10 января 2023, 01:14
206
0
Источник: греческий клуб согласовал подписание Тайсона на 1,5 сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Греческий клуб ПАОК согласовал подписание бразильского хавбека Тайсона, экс-футболиста «Металлиста» и «Шахтера»,

Контракт 34-летнего полузащитника будет действовать 1,5 сезона, до лета 2024 года, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Команду ПАОК возглавляет 53-летний румын Разван Луческу, сын наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу, под руководством которого Тайсон играл за «Шахтер».

7 января Тайсон досрочно расторг контракта с бразильским «Интернасьоналом», и теперь бразилец возвращается в европейский футбол.

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Тайсон ПАОК трансферы Разван Луческу свободный агент выбор редакции Интернасьонал Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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