Источник: греческий клуб согласовал подписание Тайсона на 1,5 сезона
Главным тренером ПАОК является 53-летний румын Разван Луческу, сын Мирчи
Греческий клуб ПАОК согласовал подписание бразильского хавбека Тайсона, экс-футболиста «Металлиста» и «Шахтера»,
Контракт 34-летнего полузащитника будет действовать 1,5 сезона, до лета 2024 года, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Команду ПАОК возглавляет 53-летний румын Разван Луческу, сын наставника киевского «Динамо» Мирчи Луческу, под руководством которого Тайсон играл за «Шахтер».
7 января Тайсон досрочно расторг контракта с бразильским «Интернасьоналом», и теперь бразилец возвращается в европейский футбол.
Greek side PAOK have completed the agreement to sign the Brazilian winger Taison. The player will travel to Greece this week for medical tests. 🇧🇷🇬🇷 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2023
Taison will sign contract valid until June 2024. pic.twitter.com/I2kC28qrra
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
9 января в 22:00 состоится матч 1/32 финала Кубка Англии
Легендарный валлиец повесил бутсы на гвоздь