United Cup. Сборная США выиграла первый розыгрыш командного турнира
В финале американцы уверенно разобрались с итальянцами
Состоялось финальное противостояние первого розыгрыша командного турнира United Cup.
В матчевой встрече за титул сборная США уверенно переиграла команду Италии, выиграв все одиночные поединки.
Отметим, что матч микста команды решили не проводить.
United Cup. Финал
США – Италия – 4:0
Джессика Пегула (США) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:4, 6:2
Фрэнсис Тиафо (США) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:2, отказ
Тэйлор Фритц (США) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(4), 7:6(6)
Мэдисон Киз (США) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:2
OUR FIRST EVER UNITED CUP CHAMPIONS! 🇺🇸 🏆#UnitedCup pic.twitter.com/JBlD9fJ8xK— United Cup (@UnitedCupTennis) January 8, 2023
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