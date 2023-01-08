Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. United Cup. Сборная США выиграла первый розыгрыш командного турнира
ATP
08 января 2023, 13:42 | Обновлено 08 января 2023, 13:45
398
0

United Cup. Сборная США выиграла первый розыгрыш командного турнира

В финале американцы уверенно разобрались с итальянцами

08 января 2023, 13:42 | Обновлено 08 января 2023, 13:45
398
0
United Cup. Сборная США выиграла первый розыгрыш командного турнира
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялось финальное противостояние первого розыгрыша командного турнира United Cup.

В матчевой встрече за титул сборная США уверенно переиграла команду Италии, выиграв все одиночные поединки.

Отметим, что матч микста команды решили не проводить.

United Cup. Финал

США – Италия – 4:0

Джессика Пегула (США) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:4, 6:2
Фрэнсис Тиафо (США) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:2, отказ
Тэйлор Фритц (США) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(4), 7:6(6)
Мэдисон Киз (США) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:2

По теме:
United Cup. Италия воспользовалась шансом. Стали известны финалисты
ВИДЕО. Ига Свентек расплакалась во время матча
United Cup. Стали известны все участники полуфиналов
сборная Италии по теннису сборная США по теннису женская сборная Италии по теннису женская сборная США по теннису United Cup
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Футбол | 08 января 2023, 04:49 0
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо
Правило Роналду. Манчестер Юнайтед вынес урок после выплат зарплаты КриРо

«Красные дьяволы» ввели ограничение по зарплатам игрокам в клубе

Догнал Надаля по титулам. Джокович с камбэком выиграл финал в Аделаиде
Теннис | 08 января 2023, 13:16 1
Догнал Надаля по титулам. Джокович с камбэком выиграл финал в Аделаиде
Догнал Надаля по титулам. Джокович с камбэком выиграл финал в Аделаиде

Сербский теннисист отыграл матчбол у Себастьяна Корды

Юрген КЛОПП: «Можно сказать, что нам не повезло»
Футбол | 08.01.2023, 08:35
Юрген КЛОПП: «Можно сказать, что нам не повезло»
Юрген КЛОПП: «Можно сказать, что нам не повезло»
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
Теннис | 08.01.2023, 06:25
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
36-летняя украинка выиграла 7-й титул в карьере, обыграв в финале росиянку
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
Футбол | 07.01.2023, 16:05
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
06.01.2023, 14:30
Футбол
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
07.01.2023, 18:28 2
Биатлон
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
Огромная потеря для тенниса. Первая ракетка мира не сыграет на Aus Open
06.01.2023, 23:30
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 28
Футбол
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
Поворознюк написал сказку про Гордона: «Никто его раньше н**** не посылал»
07.01.2023, 16:28 7
Футбол
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
06.01.2023, 20:20 20
Футбол
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
07.01.2023, 16:42 5
Футбол
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
07.01.2023, 22:25 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности