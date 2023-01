United Cup. Сборная США выиграла первый розыгрыш командного турнира

Состоялось финальное противостояние первого розыгрыша командного турнира United Cup.



В матчевой встрече за титул сборная США уверенно переиграла команду Италии, выиграв все одиночные поединки.



Отметим, что матч микста команды решили не проводить.



United Cup. Финал



США – Италия – 4:0



Джессика Пегула (США) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:4, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:2, отказ

Тэйлор Фритц (США) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(4), 7:6(6)

Мэдисон Киз (США) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:2

OUR FIRST EVER UNITED CUP CHAMPIONS! 🇺🇸 🏆#UnitedCup pic.twitter.com/JBlD9fJ8xK